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Dünya

Dünyanın en büyük uçağı ilk testten geçti! Airbus A380'i geride bırakacak

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Dünyanın en büyük uçağı ilk testten geçti! Airbus A380'i geride bırakacak
Fotoğraf Başlığı Dünyanın en büyük uçağı ilk testten geçti! Airbus A380i geride bırakacak

Çinli havacılık mühendisleri, sivil havacılıkta çığır açacak devasa bir "uçan kanat" yolcu uçağı konsepti geliştirdi. Fütüristik tasarıma sahip uçak, 800’den fazla yolcu kapasitesiyle dünyanın en büyük ticari uçağı Airbus A380’i geride bırakırken, 85 metrelik kanat açıklığıyla B-2 Spirit hayalet bombardıman uçağını 1,6’ya katlıyor.

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South China Morning Post’un (SCMP) haberine göre, Çin Aerodinamik Araştırma ve Geliştirme Merkezi (CARDC) bilim insanları, büyük uçak programı kapsamında radikal bir projeyi duyurdu. Geleneksel gövde ve kanat ayrımını ortadan kaldırarak tek bir geniş kaldırma yüzeyi sunan "uçan kanat" mimarili dev uçağın rüzgar tüneli test modelleri başarıyla tamamlandı.

85 metre genişliğe ve 43 metre uzunluğa sahip olan bu tasarım, 555 yolcu taşıyan Airbus A380’i açık ara geride bırakarak 800’den fazla koltuk kapasitesine ulaşıyor.

Journal of Aerospace Power dergisinde detayları yayımlanan projeye göre uçak; 85 metre kanat açıklığına, 43 metre uzunluğa ve Mach 0,8 seyir hızına sahip. Aerodinamik uzmanı Li Yonghong ve ekibi, yüksek kaldırma-sürükleme oranına sahip bu tasarımın geleneksel gövdelere kıyasla yakıt tüketimini ciddi oranda düşüreceğini ve uçuş menzilini uzatacağını belirtti.
Başlık ResmiJournal of Aerospace Power dergisinde detayları yayımlanan projeye göre uçak; 85 metre kanat açıklığına, 43 metre uzunluğa ve Mach 0,8 seyir hızına sahip. Aerodinamik uzmanı Li Yonghong ve ekibi, yüksek kaldırma-sürükleme oranına sahip bu tasarımın geleneksel gövdelere kıyasla yakıt tüketimini ciddi oranda düşüreceğini ve uçuş menzilini uzatacağını belirtti.

YÜKSEK VERİMLİLİK VE DÜŞÜK YAKIT TÜKETİMİ

Çinli aerodinamik uzmanı Li Yonghong ve ekibi, projeye ilişkin detayları Journal of Aerospace Power dergisinde yayımladı. Askeri hayalet uçaklarda gizlilik amacıyla tercih edilen uçan kanat düzeninin ilk kez bu ölçekte sivil havacılığa uyarlandığını belirten araştırmacılar, gövde yapısının avantajlarını şöyle aktardı:

"Yüksek en-boy oranına sahip uçan kanat, olağanüstü aerodinamik avantajlara sahip bir uçak konfigürasyonunu temsil ediyor. Yüksek kaldırma-sürükleme oranı ve düşük indüklenmiş sürükleme, daha uzun menzil ve daha düşük enerji tüketimi sağlayacaktır."

Mach 0,8 seyir hızına göre tasarlanan uçak, Mach 0,7’nin altındaki hızlarda 20’lik maksimum kaldırma-sürükleme oranına ulaşarak geleneksel ticari jetlere kıyasla çok daha yüksek yakıt tasarrufu vaat ediyor.

PEKİN'İN HAVACILIK VİZYONU

C919 dar gövdeli yolcu uçağı ve Y-20 askeri nakliye uçağında imzası bulunan CARDC mühendisleri, uçağın 1:52 ölçekli paslanmaz çelik prototipini 2,4 metrelik transonik rüzgar tünelinde başarıyla test etti.

C919’u hizmete sokan ve 2030 civarında 280 koltuklu geniş gövdeli C929 modelini göklerle buluşturmayı hedefleyen Çin, bu 800 kişilik "uçan kanat" projesiyle küresel havacılık pazarında Boeing ve Airbus hakimiyetine karşı en iddialı konseptini sahaya sürmüş oldu.

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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