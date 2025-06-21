Dünyanın en korkunç volkanı Kilauea Yanardağı 2.kez patladı

Dünyanın en ürkütücü yanardağı olarak bilinen Kilauea, sabaha karşı dev bir patlamayla uyandı.

Dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan Hawaii'deki Kilauea Yanardağı yeniden patladı. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu'na (USGS) göre lavlar 300 metreye kadar yükseldi.

Hawaii Volkan Gözlemevi, Halemaʻumaʻu kraterinde 20 Haziran Cuma günü sabaha karşı saat 01.40’ta başlayan patlamanın “26. bölüm” olarak kaydedildiğini açıkladı. Zirvede yer alan kuzey menfezinden püsküren lavlar, gökyüzüne adeta fışkırdı.

KIRMIZI ALARM YOK AMA GÖZLEM DEVAM EDİYOR

USGS, patlamanın ardından turuncu kodla gözlem uyarısı yayınladı. Bu kod, aktif bir patlamanın sürdüğünü ancak kül seviyesinin sınırlı olduğunu ifade ediyor.

Patlama nedeniyle yayılan volkanik gazlar ve küçük kaya parçalarının, rüzgarın etkisiyle kraterin güneyine doğru ilerleyebileceği belirtiliyor. Halemaʻumaʻu kraterini çevreleyen kaldera, tehlike riski nedeniyle 2007 yılından bu yana halka kapalı durumda.

TEHLİKE SADECE LAV DEĞİL

USGS uzmanları, lav akıntılarının yanı sıra Pele'nin Saçları olarak bilinen volkanik cam şeritlerinin oluşabileceği ve zemin çatlaması ile kaya düşmelerinin meydana gelebileceği konusunda da uyarıda bulundu. Patlama, Hawaii Volkanları Ulusal Parkı’nın uzak bir bölgesine doğru ilerliyor.

Kilauea, son olarak Mayıs ve Haziran aylarında da benzer büyüklükte patlamalar yaşamış, 11 Haziran’daki püskürmede lavlar 100 metreyi aşmıştı.