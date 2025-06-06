Dünyanın en aktif volkanı patladı! Kül ve lav kilometrelerce öteye ulaştı, tahliyeler başladı

Etna Yanardağı'nın harekete geçmesinin ardından dünyanın en aktif volkanlarından birisi olan Guatemala'daki Fuego Yanardağı harekete geçti. Kül bulutları ve lav akıntısının kilometrelerce öteye ulaştığı bölgeden insanlar tahliye edildi.

İnsanlığın korkulu rüyası volkanlar yeniden harekete geçti. İtalya'nın Sicilya Adası'nda Etna Yanardağı'nın patlamasının ardından bu kez dünyanın en aktif volkanlarından biri olarak kabul edilen Guatemala'daki Fuego Yanardağı da patladı.

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KÜL VE LAV KİLOMETRELERCE ÖTEYE ULAŞTI

Yanardağ metrelerce yüksekliğe kül püskürtürken, kül bulutları yaklaşık 5 kilometre yüksekliğe kadar ulaştı. Sismoloji ajansı INSIVUMEH, Antigua Guatemala kent merkezine yaklaşık 18 kilometre uzaklıkta bulunan yanardağın kraterinin etrafında yaklaşık 1.2 kilometre uzunluğunda lav akıntısı olduğunu aktardı.

BÖLGEDE YAŞAYANLAR TAHLİYE EDİLDİ

Volkanik hareketlilik nedeniyle tedbir amacıyla 700'den fazla kişi evlerinden tahliye edildi.

2018'DE 200'Ü AŞKIN KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

3 bin 763 metre yüksekliği sahip Fuego Yanardağı’nda 2018 yılında meydana gelen patlamada 215 kişi hayatını kaybetmişti.

ABD'nin Tennessee eyaleti büyüklüğündeki Orta Amerika ülkesinde 37 yanardağ bulunuyor, ancak bunların birçoğunun uykuda veya sönmüş olduğu düşünülüyor.