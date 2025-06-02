Etna yanardağı nerede aktif mi, hangi ülkede? Etna yanardağı patlaması paniğe yol açtı!

Sicilya Adası’nda bulunan Etna Yanardağı, bir kez daha etkileyici bir patlamayla gündeme geldi. Kıta Avrupa’sının en yüksek ve en aktif volkanlarından biri olan Etna, şiddetli bir volkanik faaliyetle kül ve lav püskürttü. Patlama anında bölgede bulunan turistler büyük panik yaşadı. Yaşanan korkunç olayın ardından Etna yanardağı nerede, aktif mi, hangi ülkede yer alıyor merak konusu haline geldi.

Etna yanardağı büyük bir korkuya neden oldu. İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü'ne (INGV) bağlı Katanya'daki Etna Gözlemevi’nin aktardığı verilere göre, yanardağın 2 bin 900 metre yüksekliğinde yer alan güneydoğu kraterinin bir kısmında meydana gelen çökme, volkanik patlamayı tetikledi. Patlamayla birlikte kül bulutunun yaklaşık 5 bin metreye kadar yükseldiği bildirildi.

ETNA YANARDAĞI NEREDE?

Etna Yanardağı İtalya’nın güneyinde yer alan Sicilya Adası’nın doğu kıyısında yer alıyor. Coğrafi olarak Katanya ve Messina şehirlerine oldukça yakın konumda yer alan Etna yanardağı hem bölge halkı hem de bilim insanları tarafından yakından takip ediliyor.

Etna yanardağı Akdeniz’in ortasında bulunan Sicilya’nın en dikkat çeken simgelerinden biri olmasının yanı sıra, bulunduğu bölge itibarıyla da zaman zaman çevre yerleşim yerlerini tehdit edebilecek kadar büyük çapta patlamalar yaşatıyor.

ETNA YANARDAĞI AKTİF Mİ?

Etna Yanardağı aktif bir volkandır. Hatta Avrupa kıtasında faal durumdaki en yüksek yanardağ olma özelliğine de sahiptir.

Yıl boyunca farklı zamanlarda küçük veya büyük ölçekte püskürmeler de gözlemleniyor. 2025 yılı içinde daha önce şubat, nisan ve mayıs aylarında hareketlilik gösteren Etna yanardağı en son yine şiddetli bir volkanik patlamayla gündeme geldi.

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü’nün açıklamalarına göre, bu sabah yaşanan patlamada kül bulutları gökyüzüne yükselirken lavlar da Aslan Vadisi sınırına kadar ilerledi.

ETNA YANARDAĞI HANGİ ÜLKEDE?

Etna Yanardağı İtalya'da bulunuyor. Sicilya Özerk Bölgesi sınırları içerisinde bulunan yanardağ, ülkenin en büyük ve en yüksek aktif volkanı olarak biliniyor. “Mongibello” ismiyle de anılan Etna yanardağı 3.357 metreye kadar ulaşan yüksekliğiyle dikkat çekiyor.

Dağın isminin ise Latince "mont" ve Arapça "jebel" kelimelerinin birleşiminden türediği biliniyor. UNESCO tarafından 2013 yılında Dünya Mirası ilan edilen Etna yanardağı sadece İtalya'nın değil Avrupa'nın da en önemli volkanik yapılarından biri olarak kabul ediliyor.