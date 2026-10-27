Dünyanın gözü İsrail'deki seçimde! Netanyahu mu Eisenkot mu?

Sırbistan'da Vucic dönemi kapandı, Brezilya'da Filistin'e sahip çıkan Lula da Silva tekrar kazandı. İsrail'de de seçim bugün. İktidarı kaybetmesi beklenen soykırımcı Netanyahu için çember daraldı. Katilin en büyük rakibi eski Genelkurmay Başkanı Eisenkot...

Özetle Kaydet a- | +A

İsrail bugün, bütün dünyanın merakla beklediği bir seçim yapacak. Sırbistan'da öğrenci hareketiyle başlayan protestolar sonucu Vucic dönemi kapandı, Brezilya'da Filistin'e sahip çıkan Lula da Silva tekrar kazandı. Şimdi gözler bugün İsrail'deki seçimde...

"Başbakan Netanyahu'nun tüm bölgeyi şiddet sarmalına mahkûm ettiği süreç sonlanacak mı yoksa kaos derinleşecek mi?" sorusu bugün cevap bulacak. Netanyahu'nun koltuğu için en büyük rakibi, eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot. Uzmanlar "seçimde hangi partinin değil, hangi liderin kazanacağı önemli" yorumunda bulunuyor. Zira mevcut aritmetik ve yönetim sistematiği açısından en fazla oyu alan partinin hükümet kurma garantisi yok.

KATİL İÇİN ÇEMBER DARALIYOR

Seçime saatler kala en çarpıcı çıkış Netanyahu'nun eski çalışma ekibinde yer alan Naftali Bennet'ten geldi. Bennet, Batı Şeria'daki faaliyetleri "Yahudi terörü" olarak nitelendirdi. Bennett'in ifadelerine paralel konuşan İsrail Evimiz Partisi Başkanı Avigdor Lieberman ise Netanyahu'yu vatana ihanetle suçladı ve hakkında soruşturması açılması talebiyle İsrail Başsavcısı'na başvurdu. Lieberman bahse konu açıklamasında "Seçim yenilgisi korkusuyla İsrail'i savaşa sürüklemeye çalışmak ve İsrail askerlerini feda etmeye hazır olmak, devlete, güvenliğine ve askerlerine ihanettir". dedi.

SİYONİST CEPHE ERİYOR

Bölgesel Araştırmalar Merkezi'nin (BAM) İsrail seçimleriyle ilgili gazetemize yaptığı analize göre, sonuçlar açısından partiden çok blokların toplamı önem arz ediyor. BAM analizinde siyonist cephenin eridiği ve tek başına hükûmet kurma şansının olmadığı vurgusu yapılıyor. Bu noktada siyonist karşıtı Yahudi-Harediler ve Arap partilerin tavrı belirleyici niteliğe sahip. Destek almak için ise milliyetçi ortakların tutumunda taviz gerektiriyor.

İsrail halkı, devam eden saldırılarda hedeflerin karşılanamadığı ve askerî kazanımların siyasi sonuca dönüştürülemediği kanaatini taşıyor. Bu sebeple de Netanyahu'nun kaybetmesiyle bölgesel askerî politikanın bütünüyle değişeceği fazla iyimser bir beklenti olarak nitelendiriliyor.

POLİTİKA DEĞİŞMELİ

Gazetemize yapılan değerlendirmede Türkiye açısından isim değişikliğinden önce politika değişikliğinin önemine vurgu yapılıyor. Şayet Netanyahu kaybederse yeni kurulacak hükümetin Suriye'deki askerî faaliyetler, Gazze'nin geleceği, Batı Şeria ve bölgesel diplomasi konusunda alacağı somut kararlar belirleyici role sahip olacak. 27 Ekim seçimi, bir başka boyutu ile 7 Ekim süreci ve siyasi sorumluluğun onaylanması açısından da önem taşıyor. Sandıklar açıldığında en fazla oyu kimin aldığından çok blok toplamları, baraj altında kalan oylar, Arap partilerinin sandalye sayısı ve Haredilerin duracağı yer kritik öneme sahip.

İsrail araştırmacısı Gökhan Çınkara, Netanyahu için çemberin ciddi manada daraldığı tespitinde bulundu. Dr. Çınkara, İsrail destekli adayların Brezilya ve Sırbistan'da kaybettiğini hatırlattı ve “Kimse tek başına 61 sandalyeyi bulamaz. Rakamlar 52-52 ya da 50-50 bandında gözüküyor. Koalisyon kaçınılmaz ve bu noktada milletvekillerinin rolü çok önemli. Şu an ABD, Avrupa, Körfez ve hatta Türkiye, Netanyahusuz bir İsrail beklentisi içerisinde. Her ne kadar genel çerçeve radikal bir biçimde değişmese de Netanyahu'nun gitmesi ile genel tablo değişir. Suudlar başta olmak üzere ABD-Avrupa kanadında da bu görüş baskın." dedi.

Gökhan Çınkara, "Bu noktada İsrail'in genel siyasetinin ABD'de piştiğini unutmamak gerekir. Zira İsrail'in savaş kabiliyeti ve kapasitesi 7 Ekim ve sonrasında görüldü. ABD olmadan siyasi olduğu kadar askerî açıdan da hiçbir karşılığı olmayan bir ülke İsrail. ABD'nin Eisenkot'u desteklediği çok açık. Fakat 15 Kasım sonrası için büyük bir fırtınanın kopacağını söyleyebilirim. İran bu sefer sadece Körfez'i değil Avrupa'yı da vurabilir. Sadece Orta Doğu değil birçok coğrafya çok fena karışacak. Sadece petrol, ticaret değil, fiber optik bağlantılar dahil çok daha karmaşık bir savaş ortamına doğru sürükleniyoruz.” şeklinde konuştu.

Dünyanın gözü İsrail'deki seçimde! Netanyahu mu Eisenkot mu?

TRUMP'TAN DESTEK

İsrail Başbakanı Netanyahu, başkent Tel Aviv'de ABD Başkanı Trump'la birlikte fotoğrafının yer aldığı billboardtta "Kazanmak için tek fırsatımız var" mesajıyla seçmeni etkilemeye çalıştı. Seçimden bir gün önce sosyal medyadan paylaşımda bulunan Başkan Trump, Netanyahu için oy istedi.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala