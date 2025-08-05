Dünya’ya yaklaşıyor! Bilim insanları peşine düştü: Zamanla yarış başladı

Bilim insanları, yıldızlararası cisim 3I/ATLAS'ın peşine düşmek ve daha yakından incelemek için bir uzay aracı gönderme ihtimalini araştırıyor.

Cismin yüksek geçiş hızı (~60 km/s) ve sınırlı gözlem süresi nedeniyle, NASA ve ESA bünyesindeki bazı görevlerin yeniden yönlendirilmesi ve ömür sonu fazındaki platformların bilimsel kullanımı üzerine fizibilite çalışmaları yoğunlaştı.

3I/ATLAS, Güneş Sistemi’nden geçen üçüncü yıldızlararası cisim olarak tarihe geçti.

Kuyruklu yıldız, 19 Aralık 2025’te Dünya’ya en yakın konumuna ulaşacak ancak bu sırada Güneş’e çok yakın olacağı için yer teleskoplarıyla görüntülenemeyecek.

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MARS'TAN GÖZLEM ŞANSI

Uzmanlar, Mars yörüngesindeki uzay araçlarının bu dönemde 3I/ATLAS’ı görüntüleyebileceğini ve önemli bilimsel veriler sağlayabileceğine işaret etti. NASA’nın MAVEN, Odyssey ve ESA’nın Mars Express gibi araçları hâlihazırda Kızıl Gezegen çevresinde görev yapıyor.

Michigan Eyalet Üniversitesi’nden Atsuhiro Yaginuma, “Mars tabanlı araçlar, 3I/ATLAS’ı Güneş’e en yakın olduğu sırada gözlemleyebilir. Bu, içeriği ve yapısı hakkında kritik bilgiler sunabilir” dedi.

ESKİ GÖREVLER YENİDEN DEĞERLENDİRİLİYOR

Uygun roket penceresinin daralması, bilim insanlarını alternatif çözümlere yöneltti. NASA’nın r askıya alınan Janus projesi gibi önceden tasarlanmış küçük uzay araçlarının yeniden değerlendirilmesi gündemde. Ayrıca Comet Interceptor gibi gelecekteki projelerin yıldızlararası cisimleri hedefleyebilmesi için Güneş-Dünya L2 noktasına yerleştirileceği belirtildi.

Uzmanlar, bu tip nesnelerin erkenden tespit edilmesi halinde çok daha düşük enerjiyle etkili görevler planlanabileceğini vurguladı.

YÜKSEK MALİYET, KISA SÜRE

Yaginuma’ya göre, 3I/ATLAS’ı yakalamak için Mars’tan fırlatılacak bir aracın saniyede 5 kilometrelik hız değişimine ihtiyacı var. Ancak Dünya’dan fırlatılacak bir görev için bu oran yaklaşık 24 km/saniye seviyesine çıkıyor. Bu da fırlatma için daha büyük roket ve yüksek yakıt ihtiyacı anlamına geliyor.

3I/ATLAS’ı yerinden gözlemlemenin bilimsel faydaları arasında, organik maddelerin doğrudan analizi, kuyruklu yıldız çekirdeğinin şekli ve yapısı gibi detaylar yer alıyor.

Söz konusu bilgiler, gezegen oluşumu ve yaşamın yapı taşlarının evrende nasıl taşındığı konusunda önemli ipuçları sağlayabilir.

CASUSLUK TARTIŞMASI BİLİM DÜNYASINI İKİYE BÖLDÜ

2025'in Temmuz ayında keşfedilen yıldızlararası cisim 3I/ATLAS, bilim çevrelerinde büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. Yaklaşık 11 kilometrelik çapıyla bugüne kadar gözlemlenen en büyük yıldızlararası nesnelerden biri olan 3I/ATLAS'ın sıradan bir kuyruklu yıldız olup olmadığı sorusu gündemde.

Harvard Üniversitesi'nden astrofizikçi Prof. Avi Loeb, nesnenin olağandışı hareketleri ve rotasına dikkat çekerek, bunun "potansiyel olarak bir uzay aracı" olabileceğini öne sürdü. Loeb, "Eğer gerçekten bir uzay aracıysa, biz çoktan arka bahçemizde misafir ettik ama hiçbir hazırlığımız yok" dedi.