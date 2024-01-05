Dünyayı sarsan pedofili skandalında rezalet büyüyor

5 Ocak 2024 07:51 - Güncelleme Tarihi: 5 Ocak 2024 07:56

ABD’de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmaktan tutulduğu hapishanede ölen Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein’in davasıyla bağlantılı aralarında devlet başkanları, başbakanlar, prensler, Hollywood yıldızları, şarkıcılar, sihirbazlar bulunan 200 kişi deşifre oldu. ABD Bölge Hâkimi Loretta Preska’nın Epstein davası dâhilinde kayıtlarda adı geçen ve bugüne kadar yalnızca “John ve Jane Doe” olarak bilinen yaklaşık 200 ismin gizlenmesinin yasal gerekçesi olmadığına karar vermesinin ardından, isimler açıklandı.

Dosyalarda İngiltere Kralı III. Charles’ın kardeşi Prens Andrew, eski ABD Başkanları Bill Clinton ve Donald Trump, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, bilim adamı Stephen Hawking, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson’ın isimleri bulunuyor. Hakim Preska, dava belgeleri açıklanırken cinsel taciz mağdurlarının isimlerinin güvenlik sebebiyle gizli tutulmasına karar verdi.

Dosyalarda Clinton ve Trump’ın isimlerinin yer almasına rağmen eski başkanlara yönelik herhangi bir suçlama yöneltilmedi. Mahkeme tutanaklarında Clinton’ın ismi “Doe 36” olarak 50’den fazla sayfada geçiyor.