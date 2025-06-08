Duyanlar kulaklarına inanamadı! Avrupa kasabası taşınana bedava ev veriyor

Almanya'nın doğusundaki Eisenhüttenstadt kasabası, azalan nüfusuna çözüm bulmak için sıra dışı bir uygulamaya imza attı. "Yenilikçi göç politikası" kapsamında başlatılan projede, kasabaya taşınmayı düşünenlere 2 haftalık ücretsiz konaklama fırsatı sunuluyor.

Almanya’nın doğusunda yer alan Eisenhüttenstadt kasabası, azalan nüfusuna çözüm bulmak için dikkat çeken bir uygulamayı hayata geçirdi. Berlin’e yaklaşık 60 mil uzaklıkta bulunan şehir, yeni taşınmayı düşünenlere 6–20 Eylül tarihleri arasında ücretsiz iki haftalık konaklama fırsatı sunacak. Eisenhüttenstadt kasabası

TARİHİ MİMARİSİ VE İŞ İMKANLARIYLA CAZİBE MERKEZİ OLMAYI HEDEFLİYOR

“Make Plans Now” adlı göç projesi kapsamında hayata geçirilen uygulamada, katılımcılar kasabanın Sovyet dönemine ait mimarisiyle tanışacak, yerel etkinliklere katılacak ve bölgedeki entegre çelik fabrikasını gezme şansı yakalayacak. Kasaba, 1950 yılında eski Doğu Almanya hükümeti tarafından sıfırdan inşa edilen ilk yerleşim yeri olma özelliğini taşıyor.

Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bir ziyaretçinin şu ifadelerine yer verildi:

"Arkadaşlarımızla Ratzdorf'a gidiyorduk ve Karl-Marx-Straße'den geçiyorduk. Bu evleri, bu mimariyi görünce aklım başımdan gitti ve karıma 'Buraya taşınacağım' dedim."

YENİ SAKİNLERE İŞ VE EĞİTİM FIRSATLARI DA SUNULACAK

Yerel işletmeler, taşınmayı düşünen katılımcılara staj ve işbaşı eğitim fırsatları sunarken, işgücüne katılabilecek turistlerle mülakatlar da gerçekleştirecek. Yaklaşık 24 bin nüfusa sahip olan Eisenhüttenstadt, zirve döneminde 50 bin kişinin yaşadığı bir sanayi merkeziydi.

TARİHİ GEÇMİŞİYLE ÖNE ÇIKIYOR

Kuruluşunda Sovyet lideri Joseph Stalin’in adını taşıyan kasaba, "Stalinstadt" olarak bilinmekteydi. Ancak Berlin Duvarı’nın yıkılmasının ardından 1989 yılında ismi Eisenhüttenstadt olarak değiştirildi. Kasaba, bugün Almanya’nın en büyük entegre çelik fabrikalarından birine ev sahipliği yapıyor.