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Avrupa’da kriz çıldırttı: Norveç’te turistlere ‘tuvalet vergisi’ geliyor!

Kaynak: Dış Haberler
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Avrupa’da kriz çıldırttı: Norveç’te turistlere ‘tuvalet vergisi’ geliyor!
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Norveç’te turizm kontrolden çıktı, sokaklar karavanla doldu, bahçeler tuvalete döndü. Ülkenin dört bir yanında şikayetler patladı: "Turistler özel mülklerimize girip ihtiyaçlarını gideriyor!" Alt yapısı yetersiz kalan Norveç, sonunda radikal bir karar aldı. Parlamento'dan geçen yasayla otellerde ve Airbnb konaklamalarında gecelik %3 "turist vergisi" uygulanacak. Üstelik bu vergi sadece konaklama için değil, kamu tuvaletlerinin artırılması ve temizlenmesi gibi ihtiyaçlara harcanacak.

Kuzey Avrupa’nın gözde ülkesi Norveç, doğasıyla büyüleyen manzaralarının artık kontrolsüz turizm yüzünden tehdit altında olduğunu ilan etti. Ülke çapında turistlerin yoğunluğu, sadece yolları değil, yerel halkın sabrını da tıkadı. Özellikle kırsal bölgelerde yaşanan "karavan istilası", yetersiz tuvalet altyapısı ve turistlerin özel mülklere izinsiz girip ihtiyaç gidermesi şikayetlere neden oldu.

Basına yansıyan görüntülerden sonra Norveç Parlamentosu, konaklama başına %3’lük yeni bir turizm vergisi yasasını onayladı.

GECELEME VERGİSİ GELİYOR: OTEL VE AİRBNB'YE EK ÜCRET

Yeni yasa kapsamında, “turizmden yoğun şekilde etkilenen bölgeler” olarak belirlenen yerlerdeki belediyelere, otellerde ve kısa süreli kiralamalarda (Airbnb dahil) gecelik %3 oranında vergi uygulama yetkisi verilecek. Vergi, doğrudan altyapı yatırımlarına aktarılacak. Belediye, bu vergiyi uygulayabilmek için önce tesislerin yetersizliğini belgelemek ve projelerini hükümete sunmak zorunda olacak.

38 MİLYONDAN FAZLA GECELEME: REKOR KIRILDI

Norveç’in 2024 yılı resmi turizm verilerine göre, ülkede 12 milyondan fazlası yabancı olmak üzere toplam 38,6 milyon geceleme kayıtlara geçti. 

Norveç’in serin yaz iklimi, bozulmamış doğası ve zayıf ulusal para birimi turistler için cazibe merkezi olmaya devam ediyor. Ancak altyapı bu ilgiyi karşılamakta zorlanıyor.

Yetersiz kamu tuvaletleri, özellikle kırsal alanlarda yaşayan Norveçlileri çileden çıkardı. Medyada yer alan şikayetlerde, bazı turistlerin bahçelerde tuvalet ihtiyacını giderdiği, çöpünü doğaya bıraktığı ve karavanlarla yolları kapattığı iddia edildi.

YOLCU GEMİLERİNE DE VERGİ KAPIDA

Yeni düzenleme, sadece otel ve Airbnb gibi kara konaklamalarını değil, Norveç limanlarına yanaşan yolcu gemilerini de kapsayabilecek. Hükümet, denizden gelen turist akışını da düzenlemeye hazırlanıyor.

VERGİ SADECE TURİSTLER İÇİN: ALTYAPIYA AKTARILACAK

Yeni yasa kapsamında elde edilen gelirler, yalnızca turistlerin deneyimini iyileştirecek projelerde kullanılacak. Bu kapsamda yeni tuvalet tesisleri, park alanları, atık toplama istasyonları ve benzeri kamu hizmetleri öncelikli olacak.

Kaynak: Dış Haberler

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