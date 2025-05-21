Duyanlar kulaklarına inanamadı! Uzayda savaş hazırlığı: ABD 'Çin saldırıya hazır' dedi

Uzay artık sadece uyduların değil, silahların da yörüngesi oldu. ABD, Çin’in uzayda saldırıya hazır olduğunu duyurdu. “Çatışma an meselesi” uyarısı tansiyonu yükseltti.

Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Çin’in uzayda kinetik silahlar konuşlandırdığını iddia etti.

ABD Uzay Kuvvetleri Operasyon Komutanı General Chance Salzman, Senato komitesinde yaptığı açıklamada, Moskova ve Pekin’in yörüngede saldırı kapasitesi bulunan sistemler bulundurduğunu öne sürdü.

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"YÖRÜNGEDE AGRESİF YETENEKLER SERGİLİYORLAR"

General Salzman, Rusya’nın son yıllarda uzayda agresif eylemler gerçekleştirdiğini belirterek, "Rusya’nın, uydulara yaklaşarak onları tehdit eden manevralar yaptığını gördük. Ayrıca yörüngede, kinetik bir sistem olarak değerlendirilebilecek bir nesne serbest bırakıldı" dedi.

Çin’in ise mekanik bir kol aracılığıyla bir uyduyu yakalayıp yörüngeden çıkarma yeteneği sergilediğini ifade eden Salzman, her iki ülkenin de bu kabiliyetleriyle uzaydaki uydulara doğrudan tehdit oluşturduğunu savundu.

"ÇATIŞMA İHTİMALİNE KARŞI HAZIRLIKLI OLMALIYIZ"

Salzman, bir senatörün "Rusya ve Çin’in uzayda silahları var mı?" sorusuna "Evet" cevabını verdi. Daha önce ABD Uzay Komutanlığı Başkanı Stephen Whiting de benzer şekilde, uzayda muhtemel bir çatışmayı caydırmak amacıyla ABD'nin silah sistemlerini konuşlandırması gerektiğini belirtmişti.

Mart ayında Salzman, uzayın askeri amaçlarla kullanılma ihtimaline karşı ABD'nin hazırlıklı olması gerektiği uyarısında bulunmuştu.

ÇİN VE RUSYA'DAN TEPKİ: UZAY BARIŞÇIL KALMALI

ABD’nin bu yöndeki açıklamalarına Pekin ve Moskova’dan tepki geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, "Çin, uzayın askerileştirilmesine karşıdır. Washington’u bu yöndeki askeri hazırlıklarını durdurmaya çağırıyoruz" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı ise ABD’nin ve müttefiklerinin uzayı yeni bir askeri rekabet alanı haline getirme çabalarına dikkat çekerek, "Rusya ve Çin, uzayın barışçıl kullanımı için çalışıyor. Ancak ABD, bizi ana rakip ilan ederek uzayda askeri hakimiyet peşinde" açıklamasında bulundu.