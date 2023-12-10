Ebu Ubeyde'den 'direnişe devam' mesajı: Daha binlerce mücahit sırasını bekliyor

10 Aralık 2023 18:25 - Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2023 19:36

Editör: Şeyda Karaca / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Hamas-İsrail çatışması ikinci ayını doldururken, Kassam Tugayları sözcüsü Ebu Ubeyde'den günler sonra yeni açıklamalar geldi. Ebu Ubeyde, direnişe devam ettiklerini belirterek daha nice mücahidin savaş sırasını beklediğini söyledi. İsrail ordusunun ağır kayıplar verdiğini duyuran Ubeyde, İsrail lideri Netanyahu'nun ise halka yalan söylediğini belirtti.

Ebu Ubeyde'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle;

“Nazi-siyonist düşman halkımıza karşı katliamlarına devam ediyor, elde ettikleri tek şey çocukları ve kadınları öldürmektir. Son 10 günde Mücahitlerimiz en az 180 zırhlı aracı tamamen veya kısmı olarak imha etti. Binalara sığınan askerleri hedef alarak sıfır mesafeden onlarca askeri etkisiz hale getirdik. Mücahitlerimizin onlarca askeri öldürdüğü kesin, fakat İsrail hükümeti bunu asla açıklamayacaktır.

ESİRLERİ TAKASTAN BAŞKA KURTARACAK YOL YOK

Düşman ordusu çatışmaların olduğu yerlerde başarısız oldu, devam ettikçe daha da kayıplar vereceğine söz veriyoruz. İsrail hükümetine ve halkına sesleniyorum, elimizdeki esirleri takastan başka hiçbir yol ile geri alamayacaklarını söylüyorum.

HAZIRLADIĞIMIZ SALDIRI YAŞADIKLARININ 100 KATI OLACAK

İşgal ordusu bizden ağır darbeler almaya devam ediyor onlara hazırladığımız saldırılar yaşadıklarının yüz katı olacak.

BİNLERCE MÜCAHİT SIRADA BEKLİYOR

Sabırlı halkımıza sesleniyoruz, biz sizin sabrınızdan güç alıyoruz ve asla şüpheniz olmasın hala savaşa girmek için sırasını bekleyen binlerce Mücahidimiz var. Bu katliamlara karşı durmak için savaşmaktan başka seçeneğimiz yoktur.

TAKAS OLMADAN TEK BİR ESİRİ BİLE ALAMAYACAKLAR

Mücahitlerimiz işgal ordusunun kara harekâtı başlattığı ve girdiği ilk bölge dahil her yerde direnmeye devam ediyorlar. Ne İsrail ne de ona destek veren ülkeler Kassam Tugaylarının şartlarını kabul etmeden tek bir esiri bile geri alamazlar.

NETANYAHU İSRAİLLİLERİ KANDIRIYOR

Netanyahu Gazze'de Hamas'ı ve direnişi bitireceğini söylüyorlar, sanki kontrol atlında tuttuğu Kudüs'ü ve Batı Şeria'da direnişi bitirmiş ve sıra Gazze'ye gelmiş gibi… Bunlar sadece İsrail halkını kandırmak için verilen sözlerdir."

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail’e 7 Ekim’de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310’dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail’in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 7 bin 700'ü çocuk, 5 bin 150'si kadın olmak üzere 17 bin 700 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildiriliyor. İsrail ordusu halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumlarını hedef alarak sivil altyapıyı tahrip ederken, karadan işgal sürecinde 98 askeri öldü.

Çatışmalara 24 Kasım’da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada” 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 275 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Lübnan'daki Hizbullah'ın sınır hattındaki düşük yoğunluklu çatışmalarında ise 23 Lübnanlı sivil, 98 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.