Kara harekatında ağır kayıplar veren İsrail, psikolojik savaşı da kaybediyor! Kassam Tugayları'ndan İsrail'e korku salan mesaj

10 Aralık 2023 15:02 - Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2023 15:10

Editör: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Hamas'a bağlı İzzeddin El-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim'de başlattığı Aksa Tufanı Operasyonu ile büyük hezimet yaşayan İsrail'in, saldırılara tepkisi kanlı oldu. Gazze Şeridi'ni işgal eden siyonist rejimin askerlerinin, katlettiği insan sayısı 18 bine yaklaştı. Özellikle 27 Ekim'deki kara harekatında henüz bir ilerleme kaydedemeyen işgalci ordu, hıncını sivillerden çıkardı. Kassam Tugayları'nın açıklamasına göre hiçbir cephede başarılı olamayan İsrail, şu ana kadar 425 askerinin öldüğünü 5000 askerinin yaralandığını açıkladı. İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, "En iyi askerlerimizi kaybettik, savaşın bedeli ağır" ifadelerini kullandı. Tugayların, İsrail'e karşı yürüttüğü savaş sadece silahlı çatışmadan ibaret kalmadı, bu süreçte yapılan psikolojik harp ile İsrail cephesine korku salındı.

SİNİR SAVAŞI YAŞATIYOR

Çatışmalardan yansıyan karelerle tasarlanan fotoğraflarla birlikte resmi hesapları üzerinden paylaşımlarda bulunan Kassam Tugayları, işgalci İsrail ordusuna "sinir savaşı" yaşatıyor. Tek meziyeti havadan bebek ve kadın katletmek olan İsrail askerleri, cephede ağır kayıplar vermesinin yanı sıra bu etkili mesajlarla da psikolojik harp mağlubu oluyor.

YENİ MESAJLAR VERİLDİ

Kassam Tugayları, İsrail'e yönelik yeni bir tehdit mesajı yayınladı. Mesajda, "Canlı şekilde girip ceset olarak çıkacaksınız", "Tel Aviv yanacak, Kudüs özgürlüğüne kavuşacak", "Allah'ın izniyle sizi avlayacağız, hayali devletinizi yerle bir edeceğiz" ifadeleri yer aldı.