Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'den dünyaya tepki! 'Vicdansız suçlular ve aciz seyirciler' diye ikiye ayırdı

29 Aralık 2023 01:05 - Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2023 01:11

Hamas'ın saldırılarını bahane eden İsrail, 7 Ekim'de Gazze'ye operasyon düzenledi. Saldırılarda sivil ayrımı gözetmeyen işgal güçleri, cami, okul, kilise, mülteci kampı demeden hedeflerini bombamaya devam etti. Çatışmaların başından bu yana Gazze'de çoğu kadın ve çocuklardan oluşan 20 binden fazla insan canından oldu. Bölgede gerilim hız kesmeden devam ederken Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'den yeni bir açıklama geldi. Ebu Ubeyde, yayınladığı sesli mesajda, “Dünya, vicdansız suçlular veya aciz seyirciler olmak üzere ikiye bölündü” ifadelerini kullandı.

Ubeyde mesajda, Hamas'ın önceliğinin Filistin halkına yönelik İsrail saldırılarını durdurmak olduğunu belirterek, hiçbir şeyin bundan daha önemli olmadığını vurguladı.

"SALDIRILAR DURMADAN ANLAŞMA OLMAZ"

İsrail saldırıları sona ermeden yeni bir esir takası anlaşması olmayacağını dile getiren Ubeyde, “Halkımıza yönelik saldırganlık tamamen durmadan kabul edebileceğimiz hiçbir anlaşma yok” dedi.

"İSRAİL'İN 825 ARACI İMHA EDİLDİ"

İsrail ordusuna yönelik saldırılara ait bugüne kadar yayınladıkları görüntülerin sadece buzdağının görünen kısmı olduğunu aktaran Ubeyde, “Gazze'ye yönelik saldırının başlamasından bu yana 825 İsrail aracı imha edildi” dedi.

"VİCDANSIZ SUÇLULAR VE ACİZ SEYİRCİLER"

Filistin halkının bu savaştan başı dik olarak çıkacağını ifade eden Ubeyde, "Dünya, vicdansız suçlular veya aciz seyirciler olmak üzere ikiye bölündü. İsrail işgaline yüzyılın darbesini indirdik ve dünyaya hak ve özgürlük talep eden bir halk olduğumuzu gösterdik” ifadelerini kullandı.

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Oynat Ebu Ubeyde'nin kimliği ortaya mı çıktı? Sosyal medyada dolaşan video şaşırttı Hamas'ın askeri kanadı El Kassam Tugayları'nın Sözcüsü Ebu Ubeyde, İsrail-Hamas çatışması boyunca en çok merak edilen isimlerden biri oldu. Kassam Tugayları büyük bir gizlilikçe operasyonları yürütürken, Ebu Ubeyde'nin kimliğinin ifşa olduğu iddia edildi. Sosyal medyada kısa sürede viral olan bir videoda Ubey'de ile benzerlik gösteren bir Filistinli imama işaret edildi.

Aksa Tufanı Operasyonu'nun Siyonist İsrail'i yok olma yoluna soktuğunu belirten Ubeyde, “Haklarımızın elimizden alındığını bildiğimiz için mücadeleye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.