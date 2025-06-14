Ege’de buzlar mı eriyor? Türkiye ve Yunanistan’dan kritik zirve!

Ankara, yıllardır gerilimin gölgesinde kalan Türkiye-Yunanistan ilişkilerine sahne oldu. İki ülkenin dışişleri bakan yardımcıları başkentte kritik bir masada buluştu.

Türkiye ile Yunanistan arasında diplomasi trafiği hız kesmeden devam ediyor. Ankara’da düzenlenen Siyasi Diyalog Toplantısı’nda iki ülkenin dışişleri bakan yardımcıları bir araya gelerek, bölgesel gerilimleri değil, iş birliğini konuştu.

DÖRDÜNCÜ GÖRÜŞME ANKARA'DA GERÇEKLEŞTİ

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay ve Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Alexandra Papadopoulou, Siyasi Diyalog Toplantısı kapsamında Ankara'da buluştu. Bu görüşme, iki ülke arasında düzenli aralıklarla sürdürülen siyasi diyaloğun dördüncü halkası oldu.

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NELER KONUŞULDU?

Taraflar, ikili ilişkilerin farklı boyutlarını detaylı biçimde ele aldı. Görüşmelerin odak noktasında, Türkiye’de düzenlenmesi planlanan 6. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi yer aldı. Bu kapsamda, son görüşmeden bu yana yaşanan gelişmeler değerlendirildi.

Toplantıda sadece ikili ilişkiler değil, bölgesel ve uluslararası gündemdeki gelişmeler de masaya yatırıldı. Açıklamaya göre görüşmeler, olumlu ve yapıcı bir atmosferde gerçekleşti.

ORTAK TAAHHÜT VURGULANDI

Ankara’dan yapılan ortak açıklamada, Türkiye ve Yunanistan’ın hem ikili ilişkilerde hem de uluslararası alanda iş birliğini derinleştirme yönündeki kararlılıklarını yineledikleri belirtildi. İki ülke, diplomasi ve diyalog temelinde ilerleme iradelerini ortaya koydu.