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    'Egemenlik ihlali' dedi, Lübnan İsrail'i BMGK'ye şikayet etti

    Hamas'ın üst kademesinden olan Salih el-Aruri'ye yönelik suikastın ardından gerilim had safhaya ulaştı. İsrail'in insansız hava aracı (İHA) ile başkent Beyrut'un göbeğinde gerçekleştirdiği saldırıda, Aruri ve yanındaki 6 kişi hayatını kaybetmişti. Lübnan, "egemenlik ve sivil güvenliğini ihlal" ettiği gerekçesiyle İsrail'i Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) şikayette bulundu.

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    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Lübnan resmi ajansı NNA’da yer alan habere göre, Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib’in, BM Daimi Temsilci’ne dün BM Güvenlik Konseyine resmi bir şikayette bulunması talimatını verdi.

    Lübnan’ın Daimi Temsilcisi tarafından BMGK’ye sunulan şikayet dilekçesinde, İsrail’in Aruri’yi öldürmesi olayının ciddiyeti vurgulanarak, saldırının "2006'dan bu yana yaşanan en tehlikeli tırmanış" olduğu ifade edildi.

    İsrail’in yoğun sivil nüfusun yaşadığı bölgede saldırı gerçekleştirerek, Lübnan’ın egemenliğini, toprak bütünlüğünü, sivil nüfus güvenliği ve hava sahasını açık bir şekilde ihlal ettiği kaydedildi.

    Lübnan, BMGK’den saldırıyı kınama, gerilimi durdurması için İsrail'e baskı uygulama ve Lübnan'a yönelik saldırganlığını durdurması için kararlı adımlar atmasını istedi.

    'HİZBULLAH'IN KALESİ'NDE ÖLDÜRDÜLER

    Hamas'ın Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri ve beraberindeki 6 kişi, 2 Ocak'ta Beyrut'ta "Hizbullah'ın kalesi" olarak kabul edilen "Dahiye"de, İsrail'in insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda öldürülmüştü.

    İsrail ile 8 Ekim'den bu yana çatışma halinde olan Hizbullah Hareketi, İsrail'in Aruri'ye yönelik suikast saldırısının karşılıksız kalmayacağı tehdidinde bulunmuştu.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
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