Ekvador'da çete lideri kaçtı, hükümet OHAL ilan etti

9 Ocak 2024 12:38 - Güncelleme Tarihi: 9 Ocak 2024 12:40

Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa, sosyal medya hesabından, ülkenin en büyük ve tehlikeli çetelerinden "Los Choneros"un elebaşı "Fito" lakaplı Jose Adolfo Macias Villamar'ın kaldığı hücreden kaçmasına ilişkin açıklama yaptı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

Noboa, Villamar'ın kaçmasının ardından 60 gün sürecek olağanüstü hal ve sokağa çıkma yasağı ilan ettiğini belirtti.

Kararın, ordunun firari elebaşının yerini tespitine ve isyan çıkan cezaevlerinde iç güvenliği sağlamasına olanak tanıyacağını vurgulayan Noboa, "Ordunun eylemlerinde tüm siyasi ve hukuki desteğe sahip olması için olağanüstü hal kararnamesini az önce imzaladım." ifadesini kullandı.

"Los Choneros" çetesinin elebaşı Jose Adolfo Macias Villamar'ın 7 Ocak'ta Guayaquil kentinde bulunan hapishaneden kaçtığı bildirilmişti.

Macias, 2011'de aralarında cinayet ve uyuşturucu kaçakçılığının da bulunduğu çeşitli suçlardan 34 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

'TERÖRİSTLERLE MÜZAKERE ETMEYECEĞİZ!

Devlet Başkanı Noboa, olağanüstü hal ilanının, ordu ve polisin ülkenin hapishanelerindeki kontrolü ele geçirmesine imkan vereceğini belirtti.

36 yaşındaki eski iş adamı Noboa "Bu narko-terörist gruplar bizi korkutabileceklerini ve onlara boyun eğeceğimizi düşünüyor. Teröristlerle müzakere etmeyeceğiz ve barışı yeniden tesis edene kadar durmayacağız" dedi.

Fito'nun tutulduğu La Regional cezaevinin kontrolünün büyük oradan uyuşturucu çetesi Los Choneros'un elinde olduğu belirtiliyor.

La Regional, beş farklı bölümden oluşan bir cezaevi kompleksi ve burada 12 binden fazla mahkum tutuluyor. Fito 12 yıllık tutukluluğunun büyük kısmını burada geçirmişti.