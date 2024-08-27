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Elon Musk kabinede görev alacak mı? Trump'tan bir açıklama daha geldi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Elon Musk kabinede görev alacak mı? Trump&#039;tan bir açıklama daha geldi

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Donald Trump, kasım ayındaki başkanlık seçimini kazanması halinde Elon Musk'a kabinede yer alması için teklifte bulunabileceğini ancak kendisinin kabinede görev alamayacak kadar meşgul olduğunu söyledi. Trump, "Ama deyim yerindeyse danışmanlık yapabilir ve size çok iyi fikirler verebilir" dedi.

ABD'de seçimler için geri sayım hız kazandı, adaylar çalışmalarına devam ediyor. Yaptığı açıklamalarla çok konuşulan ve bir mitinginde uğradığı suikast girişimi ile dünyanın gündemine oturan Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, bu kez milyarder iş adamı Elon Musk ile olan yakınlığıyla gündemde.

ABD'li YouTube yayıncısı ve eski asker Shawn Ryan'ın programına konuk olan Trump, Musk'a dair önemli açıklamalarda bulundu.

KABİNE YERİNE DANIŞMANLIK

Daha önce başkan seçilmesi halinde Elon Musk'a kabinede görev teklif edebileceğini söylediğini belirten Trump, "O da dahil olmak istiyor. Bakın, büyük işletmeler yönetiyor ve bu yüzden gerçekten yapamaz. Onu kabineye alırdım, kesinlikle, ama yaptığı onca şeyle bunu nasıl yapabileceğini bilmiyorum. Ama deyim yerindeyse danışmanlık yapabilir ve size çok iyi fikirler verebilir" ifadelerini kullandı.

MUSK 'HAZIRIM' MESAJI VERMİŞTİ

Trump, bir medya kuruluşuna yaptığı açıklamada başkanlık seçimini kazanması durumunda kabinede görev alması veya danışmanlık yapması için Musk'a teklifte bulunabileceğini söylemişti.

Tesla, Neuralink, xAI ve X gibi teknoloji şirketlerinin sahibi Musk, ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçiminde Trump'ın kazanması durumunda kabinede görev almaya "hazır" olduğu mesajını vermişti.

Sosyal medya hesabında kendini "bakan" olarak tasvir eden yapay zekayla oluşturulmuş bir fotoğraf paylaşan Musk, "Hizmet etmeye hazırım" ifadesini kullanmıştı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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