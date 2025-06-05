Elon Musk'tan Trump'a jet cevap: "Ben olmasaydım seçimi kazanamazdı"

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'dan kovduğu milyarder iş adamı Elon Musk'ı topa tuttu. NASA yüzünden aralarının bozulduğunu açıklayan Trump, "Beni hayal kırıklığına uğrattı, Pennsylvania'yı yine de kazanacaktım" dedi. Trump'ın açıklamalarına Musk'tan açıklama geldi.

ABD Başkanı Trump ile Elon Musk'ın arası bir süredir bozuktu. Trump geçtiğimiz günlerde Hükümet Verimliliği Departmanı'ndaki (DOGE) görevinden ayrılan Musk için Beyaz Saray'da veda töreni düzenlemişti. Trump bugün "Elon Musk tamamıyla gitmiyor, ara sıra buralarda olacak." dese de bugün ağzındaki baklayı çıkardı.

Trump, Musk ile aralarının NASA yüzünden bozulduğunu açıkladı:

"Elon NASA'yı yönetmesi için çok iyi tanıdığı birini önerdi ve ben bunun uygun olmadığını düşündüm. Onun adayı bir demokrattı. Demokrat birini atamayacağız. Elon ve benim harika bir ilişkimiz vardı. Bir daha böyle bir ilişkimiz olacak mı bilmiyorum. Elon benim için kampanya yürüttü, ancak Pennsylvania'yı yine de kazanacaktım."

MUSK: BEN OLMASAYDIM KAZANAMAZDIN

Musk, Trump'ın kendisi hakkındaki sözlerine cevap olarak X'te gönderi paylaştı. Musk, "Ben olmasaydım Trump seçimi kaybederdi, Demokratlar Temsilciler Meclisi'ni kontrol ederdi ve Cumhuriyetçiler Senato'da 51-49 olurdu. Ne nankörlük," diye yazdı.