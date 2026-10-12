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Endonezya yangınla boğuşuyor! Alevler evlere sıçradı, binlerce kişi tahliye edildi

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Endonezya yangınla boğuşuyor! Alevler evlere sıçradı, binlerce kişi tahliye edildi
Başlık ResmiEndonezya yangınla boğuşuyor! Alevler evlere sıçradı, binlerce kişi tahliye edildi

Endonezya'nın Bangka-Belitung Adaları'nda orman yangınlarının yerleşim bölgelerine sıçraması sonucu 305 ev küle dönerken, yaklaşık 500 kişi okul binalarına veya camilere tahliye edildi.

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Endonezya'nın Bangka-Belitung Adaları'nda orman yangını çıktı. Alevlerin şiddetli rüzgarın etkisiyle yerleşim yerlerine yayılması sonucu 305 ev tamamen yandı.

Endonezya yangınla boğuşuyor! Alevler evlere sıçradı, binlerce kişi tahliye edildi
Başlık ResmiEndonezya yangınla boğuşuyor! Alevler evlere sıçradı, binlerce kişi tahliye edildi

500 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Yerel afet yönetim ajansı, cumartesi günü başlayan yangının devam ettiğini ve 500 kişinin en yakın okul binasına ve camiye tahliye edildiğini aktardı. Açıklamaya göre, 20 dönümden fazla alana yayılan yangından en az 800 kişi etkilendi. Olayda can kaybı bildirilmedi.

Endonezya yangınla boğuşuyor! Alevler evlere sıçradı, binlerce kişi tahliye edildi
Başlık ResmiEndonezya yangınla boğuşuyor! Alevler evlere sıçradı, binlerce kişi tahliye edildi

Afet yönetim ajansı, kuvvetli rüzgarlar, turbalık arazi yapısı, sınırlı su kaynakları ve etkilenen yerleşimlerde evlerin inşasında ahşap kullanılması gibi etkenlerin alevleri kontrol altına almayı zorlaştırdığını belirtti.

Endonezya yangınla boğuşuyor! Alevler evlere sıçradı, binlerce kişi tahliye edildi
Başlık ResmiEndonezya yangınla boğuşuyor! Alevler evlere sıçradı, binlerce kişi tahliye edildi

YEDİ AYDA YAKLAŞIK 202 BİN HEKTARLIK ALAN YANDI

Bu yıl ocak-temmuz döneminde Endonezya genelinde yaklaşık 202 bin hektarlık (499 bin 153 dönüm) alan yangınlarda zarar gördü. Sivil toplum kuruluşları ise takip eden aylarda buna ek olarak 600 bin hektar veya daha fazla alanın yanmış olabileceğini tahmin ediyor.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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