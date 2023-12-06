Endonezya'daki yanardağ patlamada ölü sayısı 23'e çıktı!

6 Aralık 2023 16:38 - Güncelleme Tarihi: 6 Aralık 2023 17:28

Editör: Nurcan Çalışkan / Kaynak: Anadolu Ajansı

Endonezya'nın Sumatra Adası'nın batısındaki Merapi Yanardağı, 3 Aralık'ta meydana gelen patlamada 23 dağcının hayatını kaybettiği bildirildi.

Padang Arama ve Kurtarma Ajansı tarafından yapılan yazılı açıklamada, patlama sonrasında kaybolan dağcıların tamamının bulunduğu ifade edildi.

Olaya ilişkin yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, toplamda 75 dağcı Merapi Yanardağı'nın patlamasıyla etkilendi. Bölgede çok sayıda arama ve kurtarma ekibi, çalışmalarını sürdürüyor.

MERAPİ YANARDAĞI HAKKINDA

Konik şekilli ve Java adasının merkezi ile Yogyakarta arasında bulunan bir yanardağ olan Merapi Yanardağı, Endonezya'nın en aktif yanardağı olarak biliniyor. "Ateş dağı" anlamına gelen dağ ismini 1548'den bu yana düzenli olarak lav püskürtmesinden alıyor. Yogyakarta şehrine oldukça yakın konumda olan bu yanardağın eteklerinde, denizden 1700 metre yükseklikte bulunan köylerde binlerce insan yaşıyor.

Yılın 300 günü boyunca dağdan yükselen dumanlar gözlemlenmesine rağmen, Merapi Yanardağı birkaç kez faaliyete geçmiş ve ölümlere neden olmaya devam ediyor. 1994'te yaşanan patlama sonrasında, yanardağın batısında özellikle Muntilan şehrinde, zehirli gazdan dolayı 43 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca, 2006'da Yogyakarta depreminden kısa bir süre önce yanardağda büyük bir patlama yaşandı.

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