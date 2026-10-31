Erasmus için gelmişlerdi! İlk kez kangal gören yabancı öğrenciler hayranlıklarını gizleyemedi

Kangalların Avrupa'ya, Amerika'ya ve aynı zamanda Uzak Doğu'ya ülkemizi temsil eden bir ırk olduğunu vurgulayan Yıldız, "Ben her zaman şunu söylüyorum: Kangal, Sivas'ın tanıtım noktasında turizm elçisidir. Kangallara inanılmaz sevgi beslemeye başladılar ve sevgi onlar için çok önemli. Ama karşılaştırdıkları zaman, yani bu 15-20 günlük veya bir yaşında bu kadar oluyor deyince tabii ilginç bir görüntü ortaya çıktı.

Kangal, malum biliyorsunuz, o küçük yavru, kucağındaki yavru ne kadar sevimli, ne kadar masumsa büyüyünce de bir o kadar sahipkâr ve bir o kadar masumdur sahibine. Çok da ilgi gördü, çok da sevdiler. Umuyorum kendi ülkelerinde Sivas'ımızın adını yine bir turizm elçisi olarak bu kadim mirasları tanıtmaya devam edeceklerdir" ifadelerinde bulundu.