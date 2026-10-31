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Erasmus için gelmişlerdi! İlk kez kangal gören yabancı öğrenciler hayranlıklarını gizleyemedi

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Erasmus için gelmişlerdi! İlk kez kangal gören yabancı öğrenciler hayranlıklarını gizleyemedi

Sivas’ın dünyaca ünlü markası olan kangal köpeklerini görmek isteyen yabancı uyruklu öğrenciler hayran kaldı. Yavru kangallarla yakından ilgilenen öğrenciler, büyük kangallara ise yaklaşmakta zorlandı.

Erasmus için gelmişlerdi! İlk kez kangal gören yabancı öğrenciler hayranlıklarını gizleyemedi

Cesareti, sadakati ve koruma içgüdüsü ile dünyaya nam salan kangal köpekleri turizm elçisi olmaya devam ediyor. Erasmus projesi çerçevesinde Sivas’ta bir dizi ziyarete katılan yabancı uyruklu öğrenciler, dünyanın en iyi sürü koruma köpeği olarak bilinen kangalları görmek istedi. 

Erasmus için gelmişlerdi! İlk kez kangal gören yabancı öğrenciler hayranlıklarını gizleyemedi

YABANCI ÖĞRENCİLERDEN BÜYÜK İLGİ

Uzman kangal köpeği yetiştirici Hüseyin Yıldız’ı ziyaret eden öğrenciler, hayranlıklarını gizleyemedi. 12 gün önce doğan yavru kangalları yakından inceleyen öğrenciler, heybetli olanlara temkinli yaklaştı. 

Yabancı uyruklu öğrencilerin hayranlıkları, objektiflere yansıdı. Daha önce kangal köpeklerini yakından görmediklerini söyleyen öğrenciler; yavruların şirin, büyüklerin ise ürkütücü olduğunu söyledi.

Erasmus için gelmişlerdi! İlk kez kangal gören yabancı öğrenciler hayranlıklarını gizleyemedi

"KANGALLARA İNANILMAZ SEVGİ BESLEMEYE BAŞLADILAR"

Kangal köpeklerinin Sivas için turizm elçisi olduğunu ifade eden uzman kangal köpeği yetiştiricisi Hüseyin Yıldız şöyle konuştu: 

"Uluslararası sektöre hizmet etmesinden ve turizm elçisi olmasından dolayı Kangallarla gurur duyuyorum. Bizim buraya geçen seneden bu seneye, yaklaşık 28 bin ziyaretçi geldi."

Erasmus için gelmişlerdi! İlk kez kangal gören yabancı öğrenciler hayranlıklarını gizleyemedi

Kangalların Avrupa'ya, Amerika'ya ve aynı zamanda Uzak Doğu'ya ülkemizi temsil eden bir ırk olduğunu vurgulayan Yıldız, "Ben her zaman şunu söylüyorum: Kangal, Sivas'ın tanıtım noktasında turizm elçisidir. Kangallara inanılmaz sevgi beslemeye başladılar ve sevgi onlar için çok önemli. Ama karşılaştırdıkları zaman, yani bu 15-20 günlük veya bir yaşında bu kadar oluyor deyince tabii ilginç bir görüntü ortaya çıktı.

Kangal, malum biliyorsunuz, o küçük yavru, kucağındaki yavru ne kadar sevimli, ne kadar masumsa büyüyünce de bir o kadar sahipkâr ve bir o kadar masumdur sahibine. Çok da ilgi gördü, çok da sevdiler. Umuyorum kendi ülkelerinde Sivas'ımızın adını yine bir turizm elçisi olarak bu kadim mirasları tanıtmaya devam edeceklerdir" ifadelerinde bulundu.

Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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