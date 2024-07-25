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Erdoğan-Esad zirvesi beklenirken... Gece yarısı Putin ile görüştü

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın dün gece Moskova’da bir araya geldi. Putin kritik zirveye ilişkin "Ticari ve ekonomik ilişkilerimize gelince, burada da birçok konu var. Umut verici gidişatlar bulunuyor." değerlendirmesinde bulundu. Esad da görüşmenin olası beklentiler ve senaryoların istişare edilmesi açısından önemli olduğunu vurguladı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in salı günü Erdoğan-Esad görüşmesine ilişkin yaptığı açıklamanın ardından dikkat çeken bir zirve gerçekleşti.

PUTIN, ESAD'I AĞIRLADI

Kremlin’den yapılan açıklamada, Putin ile Esad’ın dün gece Kremlin Sarayı’nda bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, Esad’la uzun süredir bir araya gelmediklerini ve gündemde ele alacakları çok sayıda konunun bulunduğunu söyledi.

Erdoğan-Esad zirvesi beklenirken... Gece yarısı Putin ile görüştü - 1. Resim

"UMUT VERİCİ GİDİŞATLAR BULUNUYOR"

Suriye’nin de bulunduğu bölgede durumun olumsuz yönde geliştiğine işaret eden Putin, “Ticari ve ekonomik ilişkilerimize gelince, burada da birçok konu var. Umut verici gidişatlar da bulunuyor. Umarım bu konuyu da ele alırız.” diye konuştu.

Erdoğan-Esad zirvesi beklenirken... Gece yarısı Putin ile görüştü - 2. Resim

Esad da Rusya ile Suriye’nin geçmişten bugüne zor süreçlerden geçtiğini belirterek, “Bugün dünya genelinde ve Avrasya bölgesinde yaşanan olaylar göz önüne alındığında, bugünkü görüşmemiz tüm detayların ele alınması, olası beklentiler ve senaryoların istişare edilmesi açısından çok önemli.” dedi.

ERDOĞAN-ESAD ZİRVESİ İÇİN PUTIN'İN GİRİŞİMLERİ VAR

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, salı günü partisinin MKYK toplantısının ardından açıklama yapmış ve merakla beklenen Erdoğan-Esad görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

Erdoğan-Esad zirvesine ilişkin bir takvim belirlenmediğini, istihbarat kurumlarının görüşmelerinin sürdüğünü belirten Çelik, Rusya Devlet Başkanı Putin'in de görüşmeye ilişkin girişimlerinin olduğunu aktarmıştı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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