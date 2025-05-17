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Ermeni medyası görüntüleri manşete taşıdı! Erdoğan’dan Macron’a diplomatik ders!

Kaynak: Dış Haberler
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Ermeni medyası görüntüleri manşete taşıdı! Erdoğan’dan Macron’a diplomatik ders!
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Ermeni basını, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un tokalaşma sırasında elini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinin üzerine koyarak üstünlük kurma çabasını manşetlere taşıdı. Ancak Erdoğan, Fransız liderin parmağını tutarak bu hamleyi saniyeler içinde boşa çıkardı.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki dikkat çekici tokalaşma anına sahne oldu.

Fransız lider Macron, tokalaşma sırasında elini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinin üzerine koyarak diplomatik bir üstünlük kurmaya çalıştı. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu hamleye anında karşılık verdi. Erdoğan, Macron’un parmağını ustaca tutarak, psikolojik üstünlük çabasını etkisiz hale getirdi ve kontrolü eline aldı.

ERMENİ BASINI GÖRÜNTÜLERİ MANŞETTEN VERDİ!

Ermeni haber ajansları, özellikle Sputnik Armenia Agency, bu dikkat çekici anı "Erdoğan, Macron'un diplomatik üstünlük kurma çabasına izin vermedi" başlığıyla geniş bir şekilde servis etti. Görüntüler, "Türkiye, Avrupa sahnesinde liderlik refleksini gösterdi" yorumlarıyla manşetlere taşındı.

Erdoğan’dan Macron’a diplomatik ders! Ermeni medyası görüntüleri manşete taşıdı! - 1. Resim

"BURADA PATRON KİM?" SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU!

Sosyal medyada hızla yayılan video, özellikle Türkiye'de büyük yankı uyandırdı. Kullanıcılar, "Erdoğan, diplomatik sahnede de üstünlüğünü korudu" yorumlarında bulunurken, #PatronKim etiketiyle binlerce paylaşım yapıldı.

Kimi yorumcular, Erdoğan’ın bu hamlesini "diplomatik zekâ" olarak değerlendirirken, bazıları da "liderlik duruşu" şeklinde yorumladı. 

Sputnik Armenia Agency, zirvede yaşanan bu anları özel haber olarak paylaşırken, "Erdoğan, Macron'un baskınlık kurma girişimini ustalıkla engelledi" ifadelerine yer verdi.

Ermeni haber kaynaklarında yer alan analizlerde, Erdoğan'ın bu hamlesinin, Türkiye'nin uluslararası arenadaki güçlü duruşunun bir yansıması olduğu vurgulandı. "Türkiye, Tiran Zirvesi'nde gücünü diplomatik jestlerle gösterdi" başlıkları öne çıktı.

Kaynak: Dış Haberler

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