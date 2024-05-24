Ermanistan’dan Azerbaycan’a iade! 1’inci Karabağ Savaşı’nda işgal edilen 4 köy daha

1988 yılında gerçekleşen 1. Karabağ Savaşı’nda Ermenistan işgal ettiği topraklardan Azerbaycan’a iade yapmaya devam ediyor. 2020 yılında Karabağ’ı Ermenistan’ın elinden geri alan Azerbaycan 4 köyüne daha kavuştu.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında sınırları belirlemeye yönelik çalışmalar devam ediyor. 2020 yılında Azerbaycan tarafından geri alınan Karabağ hattındaki köylerin iadesi yapılıyor.

6,5 KİLOMETREKARELİK ALAN İADE EDİLDİ

Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev'in ofisi tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan ve Ermenistan arasında gerçekleştirilen sınır belirleme komisyonunun 9. toplantısı sonucunda 12,7 kilometre uzunluğunda bir sınır hattı belirlendi. Azerbaycan’ın Gazah iline bağlı Bağanis Ayrım, Aşağı Eskipara, Heyrimli ve Kızılhacılı köylerinden oluşan 6,5 kilometrekarelik alan Azerbaycan'a iade edildi. Kontrol altına alınan köylere Azerbaycan Sınır Muhafızları’nın konuşlandırıldığı belirtildi.

AZERBAYCAN VE ERMENİSTAN GÖRÜŞMESİ

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki sınır belirleme komisyonunun 9'uncu toplantısı, 15 Mayıs’ta iki ülke arasındaki sınır bölgesinde yapılmıştı. Toplantıda Ermenistan tarafından işgal edilen 4 köyün Azerbaycan’a iade edilmesine ilişkin protokol imzalanmıştı.