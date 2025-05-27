Ermenistan '5 dakika içinde' dedi! Doğrudan Azerbaycan'ı işaret etti

Kafkasya’da barış umutları yeniden filizleniyor. Ermenistan Parlamento Başkanı Alen Simonyan, Azerbaycan’la imzalanması beklenen barış anlaşması sonrası iki ülke vatandaşlarının sadece "5 dakika içinde" ticarete ve etkileşime başlayabileceğini söyledi.

Ermenistan Parlamento Başkanı Alen Simonyan, Deep TALKS programında yaptığı açıklamada, barış anlaşmasının imzalanmasının ardından Ermenilerin Azerbaycan’da yaşayabileceklerini, bazı kişilerin ise geçmişte yaşadıkları Ermenistan’daki köylere dönebileceğini ifade etti.

5 DAKİKA İÇİNDE...

Simonyan, iki ülke vatandaşlarının barış anlaşması sonrası hızla temas kurmaya başlayacaklarını belirterek, "Barış antlaşmasının imzalanmasından itibaren 5 dakika içinde Ermenistan ve Azerbaycan vatandaşları birbirleriyle ticaret yapmaya, iletişim kurmaya ve her türlü şekilde etkileşimde bulunmaya başlayacak" dedi.

AZERBAYCAN'DAN UYARI: SOMUT ADIM ŞART

Öte yandan Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yalçın Rafiyev de sürecin çok kritik bir aşamadan geçtiğini belirterek, barış için iki temel koşulun olduğunu vurguladı.

Rafiyev, "Bu koşulları yerine getirmek için Ermenistan’ın somut adımlar atması gerekiyor. Barış çağrısından çok, uygulamaya yönelik eylemler bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Taraflar, karşılıklı açıklamalarla barış zeminini güçlendirmeye çalışırken, sürecin geleceği sahada atılacak adımlarla netlik kazanacak.