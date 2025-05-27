Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Ermenistan '5 dakika içinde' dedi! Doğrudan Azerbaycan'ı işaret etti

Ermenistan '5 dakika içinde' dedi! Doğrudan Azerbaycan'ı işaret etti

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Ermenistan &#039;5 dakika içinde&#039; dedi! Doğrudan Azerbaycan&#039;ı işaret etti
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Kafkasya’da barış umutları yeniden filizleniyor. Ermenistan Parlamento Başkanı Alen Simonyan, Azerbaycan’la imzalanması beklenen barış anlaşması sonrası iki ülke vatandaşlarının sadece "5 dakika içinde" ticarete ve etkileşime başlayabileceğini söyledi.

Ermenistan Parlamento Başkanı Alen Simonyan, Deep TALKS programında yaptığı açıklamada, barış anlaşmasının imzalanmasının ardından Ermenilerin Azerbaycan’da yaşayabileceklerini, bazı kişilerin ise geçmişte yaşadıkları Ermenistan’daki köylere dönebileceğini ifade etti.

5 DAKİKA İÇİNDE...

Simonyan, iki ülke vatandaşlarının barış anlaşması sonrası hızla temas kurmaya başlayacaklarını belirterek, "Barış antlaşmasının imzalanmasından itibaren 5 dakika içinde Ermenistan ve Azerbaycan vatandaşları birbirleriyle ticaret yapmaya, iletişim kurmaya ve her türlü şekilde etkileşimde bulunmaya başlayacak" dedi.

AZERBAYCAN'DAN UYARI: SOMUT ADIM ŞART

Öte yandan Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yalçın Rafiyev de sürecin çok kritik bir aşamadan geçtiğini belirterek, barış için iki temel koşulun olduğunu vurguladı.

Rafiyev, "Bu koşulları yerine getirmek için Ermenistan’ın somut adımlar atması gerekiyor. Barış çağrısından çok, uygulamaya yönelik eylemler bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Taraflar, karşılıklı açıklamalarla barış zeminini güçlendirmeye çalışırken, sürecin geleceği sahada atılacak adımlarla netlik kazanacak.

Kaynak: Dış Haberler

Yaşlı kadın ağlayarak engel olmaya çalıştı: Ekipler 2 gün boyunca uğraştı...İsrailli yerleşimci teröristler AA foto muhabirine saldırdı!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İsrailli yerleşimci teröristler AA foto muhabirine saldırdı! - Dünyaİsrailli yerleşimci teröristler AA foto muhabirine saldırdı!Ukrayna ateşkes şartlarını ABD’ye iletti! "Maddeleri kabul ettireceğiz" - DünyaUkrayna ateşkes şartlarını ABD’ye iletti!Hastaneler dikkat! Tıbbi cihazları yiyen süper bakteri keşfedildi - DünyaTıbbi cihazları yiyen süper bakteri keşfedildiYunan basını Türkiye Gazetesi’ni kaynak gösterdi! Ankara tartışması Avrupa’yı ikiye böldü - DünyaTürkiye tartışması Avrupa’yı ikiye böldüKassam Tugayları Siyonist birliğini hedef aldı! Çok sayıda İsrail askeri öldü - DünyaÇok sayıda İsrail askeri öldü!15’ten fazla havayolu İsrail’e kapıları kapattı! Tel Aviv seferleri birer birer iptal ediliyor - Dünya15’ten fazla havayolu İsrail’e kapıları kapattı!
Sonraki Haber Yükleniyor...