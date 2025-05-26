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Paşinyan 'Azerbaycan için toplumu ikna ederim' dedi! Anlaşma reddedilirse anayasa değişecek

Kaynak: Dış Haberler
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Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ile yürütülen barış sürecine ilişkin engel çıkması halinde geri adım atmayacağını açıkladı.

Ermenistan ile Azerbaycan arasında 1991’den bu yana süren kriz, tarihi bir dönüm noktasına yaklaşıyor.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ile imzalanması planlanan barış anlaşmasının Anayasa Mahkemesi tarafından reddedilmesi halinde, anayasal değişiklikleri şahsen başlatmaya hazır olduğunu söyledi.

Başkent Erivan’da düzenlenen 2. Erivan Diyaloğu Uluslararası Forumu'nda konuşan Paşinyan, anlaşmanın Anayasa Mahkemesi tarafından denetlenmesinin anayasal zorunluluk olduğunu belirtti.

"Bu bir seçenek değil, zorunludur" diyen Paşinyan, iki senaryoya işaret etti. 

"İlki, Mahkemenin anlaşmayı anayasaya uygun bulmaması; ikincisi ise uygun bulması durumunda Meclis onay sürecinin önünde bir engel kalmaması."

Ermeni lider, "Anayasa Mahkemesi bu anlaşmanın anayasamıza uygun olmadığına karar verirse, anayasal değişiklikleri başlatacağım. Bu barış süreci ve barış anlaşması kaçırılmamalı. Bu değişikliği yapmaya çalışacağız ve toplumu ikna edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"BARIŞ İÇİN TOPLUMU İKNA EDECEĞİM"

Paşinyan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Şahsen benim pozisyonum şu ki, anayasal değişiklikleri başlatacağım. Çünkü bu barış süreci ve barış anlaşması kaçırılmamalı. Sürdürülebilir ve kalıcı bir barışa ulaşmak için bu değişikliği yapmaya çalışacağız ve toplumumuzu ikna edeceğiz."

Eğer Anayasa Mahkemesi anlaşmayı uygun bulursa, onay sürecinin Ulusal Meclis’te herhangi bir engelle karşılaşmadan ilerleyeceğini ifade etti.

30 YILI AŞKIN KRİZ, HALA ÇÖZÜM BEKLİYOR

Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki ilişkiler, 1991 yılında Ermenistan’ın Azerbaycan'a ait Dağlık Karabağ ve çevresindeki yedi bölgeyi işgal etmesiyle bozulmuştu.

2020 yılında 44 gün süren savaşın ardından Azerbaycan bölgenin büyük kısmını geri aldı. Süreç, Rusya’nın arabuluculuğunda varılan anlaşmayla sona erdi.

Eylül 2023’te bölgedeki ayrılıkçı güçlerin teslim olmasıyla Azerbaycan Karabağ’da tam kontrol sağladı. Mart 2025’te prensipte uzlaşıya varılan barış anlaşması henüz taraflarca imzalanmadı.

Kaynak: Dış Haberler

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