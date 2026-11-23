Ermenistan'da 23 Kasım'da yayımlanan yeni anayasa taslağında Türkiye'yi ilgilendiren iki önemli değişiklik yer aldı. Ağrı Dağı ve Nuh'un Gemisi'nin bulunduğu devlet armasının ayrıntılı tarifi anayasa metninden çıkarılırken, "Batı Ermenistan" ifadesini içeren 1990 Bağımsızlık Bildirgesi'ne yapılan atıf da kaldırıldı. Başbakan Nikol Paşinyan ise yeni anayasanın referandumda reddedilmesi halinde istifa edeceğini açıkladı.

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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın duyurduğu yeni anayasa taslağı, Türkiye ve Azerbaycan ile ilişkileri ilgilendiren değişikliklerle birlikte kamuoyuna sunuldu.

Ermeni basınında yayımlanan karşılaştırmalara göre 12 bölüm ve 89 maddeden oluşan taslakta, mevcut anayasanın başlangıç bölümü yeniden yazılırken devlet armasına ilişkin 21. maddedeki ayrıntılı tarif de kaldırıldı.

Paşinyan, anayasa değişikliğinin Ermenistan'ın barış süreci açısından belirleyici olduğunu savunurken referandum sonucuna siyasi geleceğini bağladı.

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AĞRI DAĞI VE NUH'UN GEMİSİNE İLİŞKİN 21. MADDE DEĞİŞTİRİLDİ

Ermenistan'ın yürürlükteki anayasasının 21. maddesinde, devlet armasının ayrıntılı tasviri bulunuyordu. Söz konusu tarifte Türkiye sınırları içerisindeki Ağrı Dağı, zirvesindeki Nuh'un Gemisi ve dört tarihî Ermeni kraliyet hanedanının sembolleri yer alıyordu.

Yeni anayasa taslağının 16. maddesinde ise devlet sembolleri yalnızca arma, bayrak ve milli marş olarak sıralandı.

Öte yandan bunların ayrıntılı tanımlarının referandumla kabul edilecek ayrı bir kanunla belirlenmesi öngörülüyor.

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"BATI ERMENİSTAN" VE 1915 OLAYLARI ATFI METİNDEN ÇIKARILDI

Türkiye ve Azerbaycan ile normalleşme ve kalıcı barış süreci bakımından Ankara ile Bakü'nün en temel beklentilerinden biri olan başlangıç bölümü de köklü biçimde değiştirildi. Mevcut anayasanın girişinde yer alan 23 Ağustos 1990 tarihli Bağımsızlık Bildirgesi'ne yapılan atıf yeni taslakta tamamen kaldırıldı.

Söz konusu bildirgenin 11. maddesinde 1915 Ermeni olaylarının uluslararası alanda tanınmasına yönelik ifadeler yer alırken, Türkiye topraklarını hedef alan "Osmanlı Türkiyesi" ve "Batı Ermenistan" tanımlamaları kullanılıyordu.

Paşinyan, taslağın yayımlanmasından önce yaptığı açıklamada, bildirgedeki “Batı Ermenistan” kavramını Türkiye’nin doğusuyla ilişkilendirmişti. Bu söylemin Ermenistan’ı çatışma mantığına sürüklediğini savunan Paşinyan, yeni anayasada bildirgeye atıf bulunmaması gerektiğini söylemişti.

"ULUSLARARASI ALANDA TANINAN TOPRAKLAR" ÇİZGİSİNE GELİNDİ

Yıllardır Ankara ve Bakü ile ilişkilerde tıkanıklığa yol açan Bağımsızlık Bildirgesi atfının çıkarıldığı yeni metinde, yayılmacı söylemler yerine Ermenistan'ın uluslararası alanda tanınan sınırları esas alındı.

Yeni anayasa taslağının başlangıç bölümünde şu ifadelere yer verildi:

Biz, Ermenistan Cumhuriyeti halkı, devletimizin devamlılığı ve gelişimi uğruna; uluslararası alanda tanınan topraklarımızda bağımsız, barışçıl, güvenli ve müreffeh bir devlet inşa etme misyonuyla ve bu devleti nesilden nesile aktarma taahhüdüyle hareket ederek Ermenistan Cumhuriyeti Anayasası'nı kabul ediyoruz.

KARABAĞ'A İLİŞKİN ATIF DA KALDIRILDI

Yeni anayasa taslağının başlangıç bölümünde Dağlık Karabağ'a ilişkin herhangi bir atıf da bulunmuyor.

Ermenistan'ın mevcut anayasal düzeninde atıf yapılan Bağımsızlık Bildirgesi, 1989 yılında Ermenistan ile Dağlık Karabağ'ın birleşmesine ilişkin alınan karara dayanıyordu.

Azerbaycan yönetimi, bu bağlantının Ermenistan Anayasası üzerinden toprak talebi anlamına geldiğini savunarak barış anlaşmasının nihai olarak imzalanması öncesinde anayasal değişiklik yapılmasını istiyordu.

Paşinyan yönetimi ise yeni anayasanın dış baskılar nedeniyle değil, Ermenistan'ın kendi devlet anlayışını değiştirmek amacıyla hazırlandığını ileri sürdü.

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PAŞİNYAN'DAN İSTİFA AÇIKLAMASI

Başbakan Nikol Paşinyan, 23 Kasım'da yeni anayasa taslağını tanıttığı konuşmasında değişikliklerin Azerbaycan ile kalıcı barışın önünü açacağına dikkat çekti:

"Yeni Anayasa'nın kabul edilmesi için tüm siyasi, insani ve ahlaki güvenilirliğimi ortaya koyuyorum. Yeni Anayasa kabul edildikten sonra Azerbaycan ile barış anlaşmasını yalnızca imzalamak ve onaylamakla kalmayacak, aynı zamanda kurumsal, kalıcı ve geri dönüşü olmayan bir barış tesis edeceğiz. Bu, halkımızın tarihinde benzeri görülmemiş bir durum olacak. Çünkü geçmişte genellikle barış ile devletimiz arasında seçim yapmak zorunda kaldık. Sovyetler Birliği'nin dağılmasının eşiğinde Karabağ çatışması, belki de barışı ulaşılması imkansız bir hayale dönüştürmek için başlatıldı. Barışı yeniden sağlama çabalarının bizi kendi devletimizden ve bağımsızlığımızdan vazgeçme düşüncesine sürüklemesi amaçlanmış olabilir. Açıkça söylemek istiyorum ki Karabağ meselesine ilişkin bütün müzakere süreci tam da bu mantık üzerine kuruluydu. Evet, bu çatışma bizi kendi devletimizi kaybetmenin eşiğine getirdi."

Muhalefete anayasa referandumunun düzenlenmesi için destek çağrısında bulunan Paşinyan, halkın yeni anayasaya "hayır" demesi halinde başbakanlık görevinden istifa edeceğini açıkladı.

Paşinyan, anayasanın kabul edilmesi halinde ise görevini bir sonraki seçime kadar sürdüreceğini, sonraki seçimlerde yeniden başbakan adayı olmayacağını söyledi.

ERMENİ MUHALEFETİ AYAĞA KALKTI

Yeni anayasa taslağı Ermenistan'da muhalefetin tepkisiyle karşılaştı.

"Ermenistan" ve "Güçlü Ermenistan" grupları, Bağımsızlık Bildirgesi'ne yapılan atfın kaldırılmasının Azerbaycan'ın talepleri doğrultusunda gerçekleştirildiğini savundu. On üç muhalif siyasi oluşum da yeni anayasanın kabulüne karşı çıkacağını açıkladı.

"Ermenistan" grubunun sekreteri Artur Haçatryan, Paşinyan'ın referandum için destek çağrısını reddetti.

Paşinyan ile müzakere etmeyeceklerini söyleyen Haçatryan, muhalefet temsilcilerine yönelik gözaltı ve yargı süreçlerini eleştirerek mevcut siyasi koşullarda referandum düzenlenmesine karşı çıktı.

İktidardaki Sivil Sözleşme Partisi'nin parlamentoda 64 sandalyesi bulunurken anayasa referandumu kararı için en az 70 milletvekilinin desteği gerekiyor. Bu nedenle Paşinyan yönetimi muhalefetten en az 6 oy almak zorunda.

VATANDAŞLIK VE SEÇİM HAKLARINDA DA DEĞİŞİKLİK

Yeni anayasa taslağı yalnızca dış politikayla bağlantılı maddeleri değil, ülkenin iç yönetimini de yeniden düzenliyor.

Taslağa göre parlamento seçimlerinde ve referandumlarda oy kullanabilmek için vatandaşların seçimden önceki iki yıl içerisinde Ermenistan'da en az bir yıl sürekli ikamet etmiş olması gerekecek.

Mevcut anayasada vatandaşlıktan çıkarılma yasaklanırken yeni taslak, anayasal düzene veya devlet güvenliğine karşı işlenen suçlarda mahkeme kararıyla vatandaşlıktan çıkarılabilmesine imkân tanıyor.

Cumhurbaşkanı adaylığı için yaş sınırı 40'tan 35'e düşürülürken parlamentonun hükümet üzerindeki denetim yetkileri genişletiliyor.

Taslak ayrıca siyasi partilerin yabancı kaynaklardan finansman sağlaması halinde Anayasa Mahkemesi kararıyla kapatılabilmesini ve görevdeki hâkimlerin beş yıl içerisinde bir defaya mahsus yeniden değerlendirilmesini öngörüyor.

Yeni anayasa taslağı vatandaşların görüşlerini sunabilmesi için "yourconstitution.am" adresinde yayımlandı. Referandumun ne zaman yapılacağı ise henüz açıklanmadı.

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