Eşini ayakkabı bağcığıyla boğarak öldürdü! Oğluna söyledikleri tüyler ürpertti

Birleşik Krallık’ta cani bir koca dehşet saçtı. Rachel McDaid isimli kadın, ayrı yaşadığı eşi tarafından boğularak vahşice öldürüldü. Ardından olay yerinden kaçarken oğluna yakalandı. Katilin “Eve giremezsin, onu öldürdüm” ise kan dondurdu.

Birleşik Krallık'ın Nottinghamshire bölgesinde bir adam, ayrı yaşadığı karısını boynuna ayakkabı bağı dolayıp boğarak öldürdüğünü itiraf etti.

60 yaşındaki Michael McDaid, 53 yaşındaki Rachel McDaid'i Eastwood, Nottinghamshire'daki evinde öldürdü. McDaid cinayetten sonra evden ayrıldı.

“EVE GİREMEZSİN, ONU ÖLDÜRDÜM”

Birkaç dakika sonra geri döndüğünde üç oğlundan birinin eve girmeye çalıştığını gördü. Oğlunu fark eden cani “Eve giremezsin, onu öldürdüm” sözleriyle tüyleri diken diken etti.

CESEDİNİ OĞLU BULDU, CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Cani koca tarafından vahşice öldürülen Rachel McDaid'in cesedi kısa bir süre sonra oğlu tarafından bulundu. Babası olaydan hemen sonra bindiği minibüsle uzaklaştı ve polisi arayarak karısının öldüğünü, bundan kendisinin sorumlu olduğunu söyledi. Olayın ardından cani koca tutuklandı.

BAĞCIKLAR BULUNDU

Polis memurları olay yerine intikal etti ve olayla ilgili çalışma başlattı. McDaid'in yaşadığı dar bir teknede bağcıkları kopmuş bir çizme bulunduğunu da raporlarına eklediler.

ÖMÜR BOYU HAPİSLE KARŞI KARŞIYA

McDaid, Cuma günü Nottingham Kraliyet Mahkemesinde görülen duruşmada cinayet suçunu kabul etti ve ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya kaldı.

Doğu Midlands Özel Operasyonlar Birimi'nden Dedektif Başmüfettiş Clare Dean kan donduran cinayetle ilgili şunları söyledi:

“Michael McDaid'in o gün yaptıkları, aile üyelerinin hayatlarını mahvetti. McDaid'in mahkemede yaptıklarını itiraf etmesi ve ceza alacak olması, ailenin biraz da olsa rahatlamalarına olanak sağladı.