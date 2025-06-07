Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Esir takasında 'liste' krizi! "Anlaşmanın dışına çıkıldı" suçlaması

Esir takasında 'liste' krizi! "Anlaşmanın dışına çıkıldı" suçlaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Esir takasında &#039;liste&#039; krizi! &quot;Anlaşmanın dışına çıkıldı&quot; suçlaması
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'da gerçekleştirilen Rusya-Ukrayna müzakerelerinde mutabakata varılan 'esir takası'nda ertelenme iddialarının ardından Kiev'den açıklama geldi. Ukrayna, Rus tarafının, anlaşmaya uymayan farklı listeler sunduğunu iddia etti.

Ukrayna Savaş Esirleri Koordinasyon Merkezi'nden yapılan açıklamada, Rus yönetiminin Ukrayna'nın hafta sonu planlanan esir takasını ve cenazelerin iadesini ertelediği yönündeki iddialarını yalanladı. Rus tarafının anlaşmaya uymayan farklı listeler sunduğu öne sürüldü.

Esir takasında 'liste' krizi!

Rusya Devlet Başkanı Danışmanı Vladimir Medinsky'nin Ukrayna'nın savaş esirlerinin takasını ve hayatını kaybeden askerlerin cenazelerinin kabulünü beklenmedik şekilde belirsiz bir süre ertelediği yönündeki açıklamasına Kiev'den tepki geldi. Ukrayna Savaş Esirleri Koordinasyon Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Rus tarafının bugünkü açıklamaları, ne esir takası ne de cenazelerin iadesi konusunda gerçeklerle ve daha önce varılan anlaşmalarla örtüşmemektedir. Geçtiğimiz hafta boyunca her iki taraftan ekipler, askerlerin naaşlarını geri getirmek ve esir takası için çalışma yürüttü. Ukrayna, esir takasına ilişkin İstanbul'daki görüşmelerde kararlaştırılan açıkça tanımlanmış kategorilere göre oluşturulmuş değişim listesini sundu. Rus tarafı, kararlaştırılan yaklaşıma uymayan farklı listeler sundu. Ukrayna cevabını verdi ve şu anda Rus tarafından bir sonraki adım bekleniyor" ifadeleri kullanıldı.

Esir takasında 'liste' krizi!

Cenazelerin kabulü konusunda anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Tarih üzerinde anlaşmaya varılmadı. Rus tarafı, anlaşmaya varılan süreci takip etmek yerine tek taraflı eylemlere başvurdu. Ne yazık ki yapıcı bir diyalog yerine bir kez daha manipülasyon ve hassas insani konuları kullanma girişimleriyle karşı karşıyayız. Gerçek bir sonuçla ilgileniyoruz, esirlerimizin ve cenazelerin geri dönmesi. Bunun için mutabık kalınan çerçevede çalışmaya hazırız. Rus tarafını kirli oyunlara son verip yapıcı çalışmalara dönmeye ve önümüzdeki günlerde anlaşmayı net bir şekilde uygulamaya koymaya çağırıyoruz" denildi.

ESİR TAKASININ DEVAMINDA ANLAŞMA SAĞLANMIŞTI

Rusya ve Ukrayna, 2 Haziran Pazartesi günü İstanbul'da düzenlenen ikinci tur görüşmelerde en genç ve en ağır yaralılar olmak üzere daha fazla esir takası yapılması ve 12 bin askerin naaşlarının teslim edilmesi konusunda anlaşmaya varmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bayramın bilançosu ortaya çıkıyor! Kimi kurban keserken, kimi yolda yaralandı...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Beyaz Saray’da kanlı kavga! Elon Musk, ABD Hazine Bakanı Bessent'e yumruk attı - DünyaMusk, ABD Hazine Bakanı'na yumruk attı!İttifak kuruldu, tarih belirlendi: Paşinyan’a müdahale planı sızdı! - DünyaGizli zirvede Paşinyan kararı!Kurtçuk kabusu hava faciasına dönüştü: Meksika sınırında uçak düştü! 3'ten fazla ölü ve yaralı var - DünyaKurtçuk kabusu hava faciasına dönüştü! Çok sayıda ölü varİran’dan İsrail’e büyük darbe! Binlerce gizli belge ele geçirildi - Dünyaİran’dan İsrail’e büyük darbe!Pentagon’un gündeminde artık Türkiye var: MUGEM projesi ABD basınında geniş yankı uyandırdı - DünyaPentagon’un gündeminde artık Türkiye var!Rusya ' hazırız” dedi, Ukrayna gelmedi! Takas sınırda durduruldu - DünyaRusya ' hazırız” dedi, Ukrayna gelmedi!
Sonraki Haber Yükleniyor...