Eski başbakan, ‘Bibi’yi hayvana benzetti! Netanyahu’ya karşı ayaklanma çağrısı

İsrail’de Gazze Şeridi’nin kalıcı işgali için başlatılan kapsamlı saldırıları protesto etmek için yüzlerce hükûmet karşıtı sokaklara indi. Eski Başbakan Ehud Barak da “kafes hayvanı” benzetmesi yaptığı “Bibi” lakaplı Başbakan Binyamin Netanyahu’ya karşı halkı sivil ayaklanmaya çağırdı.

HALKA SİVİL AYAKLANMA ÇAĞRISI!

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, Barak, başkent Tel Aviv’deki Habima Meydanı’nda toplanan yüzlerce protestocuya hükûmeti devirmek için halka sivil ayaklanma çağrısında bulundu. Netanyahu hakkında “kafes hayvanı gibi davranan” ifadesini kullanan Barak, “Bizi uçuruma sürüklemeden önce, onun çöküşüne doğru mümkün olan her şekilde hareket etmek bizim sivil görevimizdir” dedi.

"APTALCA BİR SAVAŞA BAŞLADIĞINI DUYURDU"

Barak, Gazze Şeridi’ni kalıcı işgal için kapsamlı saldırılar başlatıldığı duyurusuna ilişkin de “Netanyahu, bugün aptalca bir savaşa başladığını duyurdu” ifadesini kullandı. Gazze’de tutulan İsrailli esir Matan Zangauker’in annesi Einav Zangauker de Başbakan Netanyahu’nun, İsrailli esirlerin hayatına mal olacak “siyasi savaşa sürükleyen bir cani” olduğunu söyledi.