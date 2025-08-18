Pırlantalarıyla tanınıyordu, operasyonla yakalandı! Ünlülerin kuyumcusu Ersan Gülmez gözaltına alındı
Magazin Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Sosyal medyada paylaştığı videolarla tanınan ve “Ersan Diamond” adıyla bilinen fenomen kuyumcu Ersan Gülmez, ünlü isimlere yaptığı satışlarla gündeme gelmişti. Gülmez bu kez gözaltına alınmasıyla haber oldu.
Mücevher, takı ve saat satışlarıyla tanınan, sosyal medyada “Ersan Diamond” lakabıyla bilinen Ersan Gülmez gözaltına alındı.
Ürünlerini tanıttığı videolarla kısa sürede fenomen haline gelen Gülmez’in, Türkiye’de birçok ünlü isme yüzük, pırlanta, saat, çanta ve tablo sattığı biliniyor.
DÜZENLENEN OPERASYON KAPSAMINDA GÖZALTINA ALINDI
Ekol TV’nin aktardığı habere göre Gülmez, silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alındı.
Aslen Elazığlı olan Ersan Gülmez’in Instagram’da 755 bin takipçisi bulunuyor.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Ceylan Yıldız