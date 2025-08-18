Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ankara'da hangi metro durakları kapatıldı? EGO duyurdu

Ankara'da hangi metro durakları kapatıldı? EGO duyurdu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Ankara'da hangi metro durakları kapatıldı? EGO duyurdu
Ankara Valiliği tarafından yapılan son dakika açıklamayla beraber bazı metro duraklarının geçici olarak kapatıldığı ve seferlerde değişiklik yapıldığı bilgisi paylaşıldı. Peki, Ankara'da hangi metro durakları kapatıldı? İşte 18 Ağustos sefer bilgileri...

Ankara EGO Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bazı metro duraklarının geçici olarak hizmet dışı kaldığı duyuruldu. Bölgede yaşayan vatandaşlar, "Ankara'da hangi metro durakları kapatıldı?" sorusuna cevap aramaya başladı. 

Ankara'da hangi metro durakları kapatıldı? EGO duyurdu - 1. Resim

ANKARA'DA HANGİ METRO DURAKLARI KAPATILDI

EGO Genel Müdürlüğü, Keçiören Metrosu Atatürk Kültür Merkezi-2 İstasyonu ile Ankaray İşletmesi Anadolu/Anıtkabir İstasyonu'nun geçici olarak hizmete kapatılacağını açıkladı.

Valilik kararına bakıldığında, istasyonların yolcu iniş ve binişine kapalı olması sebebiyle kepenklerin kapatıldığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Keçiören Metrosu Atatürk Kültür Merkezi-2 İstasyonunu kullanacak yolcularımız, Atatürk Kültür Merkezi-1 İstasyonu üzerinden geçiş sağlayabileceklerdir. Anadolu/Anıtkabir İstasyonu'na yolcu iniş ve binişi yapılamamaktadır. Yolcularımızın mağduriyet yaşamamaları adına güncel güzergah bilgilerini takip etmeleri önemle rica olunur."

Ankara'da hangi metro durakları kapatıldı? EGO duyurdu - 2. Resim

ANKARA'DA METRO DURAKLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇILACAK?

Keçiören Metrosu Atatürk Kültür Merkezi-2 İstasyonu ile Ankaray İşletmesi Anadolu/Anıtkabir İstasyonu'nun ne zaman açılacağa konusuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kısa süre içinde Keçiören Metrosu Atatürk Kültür Merkezi-2 İstasyonu ile Ankaray İşletmesi Anadolu/Anıtkabir İstasyonu'nun saat kaçta açılacağına dair açıklama bekleniyor.

