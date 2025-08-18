Ankara'da hangi metro durakları kapatıldı? EGO duyurdu

Ankara EGO Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bazı metro duraklarının geçici olarak hizmet dışı kaldığı duyuruldu. Bölgede yaşayan vatandaşlar, "Ankara'da hangi metro durakları kapatıldı?" sorusuna cevap aramaya başladı.

ANKARA'DA HANGİ METRO DURAKLARI KAPATILDI

EGO Genel Müdürlüğü, Keçiören Metrosu Atatürk Kültür Merkezi-2 İstasyonu ile Ankaray İşletmesi Anadolu/Anıtkabir İstasyonu'nun geçici olarak hizmete kapatılacağını açıkladı.

Valilik kararına bakıldığında, istasyonların yolcu iniş ve binişine kapalı olması sebebiyle kepenklerin kapatıldığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Keçiören Metrosu Atatürk Kültür Merkezi-2 İstasyonunu kullanacak yolcularımız, Atatürk Kültür Merkezi-1 İstasyonu üzerinden geçiş sağlayabileceklerdir. Anadolu/Anıtkabir İstasyonu'na yolcu iniş ve binişi yapılamamaktadır. Yolcularımızın mağduriyet yaşamamaları adına güncel güzergah bilgilerini takip etmeleri önemle rica olunur."

ANKARA'DA METRO DURAKLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇILACAK?

Keçiören Metrosu Atatürk Kültür Merkezi-2 İstasyonu ile Ankaray İşletmesi Anadolu/Anıtkabir İstasyonu'nun ne zaman açılacağa konusuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kısa süre içinde Keçiören Metrosu Atatürk Kültür Merkezi-2 İstasyonu ile Ankaray İşletmesi Anadolu/Anıtkabir İstasyonu'nun saat kaçta açılacağına dair açıklama bekleniyor.