Metro sapığı yakalandı! Fark edilince telefonunu kırmıştı

İstanbul'da metroda kaydedilen görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fulya Mahallesi'nde yaşanan mide bulandıran olayla ilgili inceleme başlattı.

YOLCULAR SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Yapılan araştırmada, metroda bir şüphelinin, E.T.E. (37), G.G. (44) ve Ö.K.O. (30) adlı kadınların görüntülerini cep telefonuyla kaydettiği, kayıtları silmesi istendiğinde kadınlara hakarette bulunup telefonunu kırarak metrodan indiği belirlendi.

Yolculardan biri "Allah belanı versin zaten, kameran yansıyor gördüm. Ben senin bacın değilim sapık" şeklinde adama bağırırken şüpheli elindeki telefonunu kırdı.

ŞAHIS YAKALANDI

Kimlik bilgileri tespit edilen şüpheli D.K. (54) polis ekiplerince yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.