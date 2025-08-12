Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Metro sapığı yakalandı! Fark edilince telefonunu kırmıştı

Kaynak: Anadolu Ajansı
Bugün erken saatlerde, İstanbul'da sefer halindeki metroda mide bulandıran bir olay yaşandı. Sosyal medyada vatandaşların tepkisini çeken 'taciz' iddiaları üzerine, ekipler inceleme başlattı. Söz konusu 'metro tacizcisi' yakalandı.

İstanbul'da metroda kaydedilen görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fulya Mahallesi'nde yaşanan mide bulandıran olayla ilgili inceleme başlattı.

Metro sapığı yakalandı! Fark edince telefonunu kırmıştı - 1. Resim

YOLCULAR SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Yapılan araştırmada, metroda bir şüphelinin, E.T.E. (37), G.G. (44) ve Ö.K.O. (30) adlı kadınların görüntülerini cep telefonuyla kaydettiği, kayıtları silmesi istendiğinde kadınlara hakarette bulunup telefonunu kırarak metrodan indiği belirlendi.

Yolculardan biri "Allah belanı versin zaten, kameran yansıyor gördüm. Ben senin bacın değilim sapık" şeklinde adama bağırırken şüpheli elindeki telefonunu kırdı.

Metro sapığı yakalandı! Fark edince telefonunu kırmıştı - 2. Resim

ŞAHIS YAKALANDI

Kimlik bilgileri tespit edilen şüpheli D.K. (54) polis ekiplerince yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

