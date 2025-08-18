22 yıl boyunca felçli eşine bakan Zehra Ekşili gönülleri fethetmişti! Aylar sonra acı haber geldi

Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Zehra Ekşili, Kadınlar Günü'nün en çok konuşulanı olmuştu. Ekşili, sağ kolu felçli olan 71 yaşındaki eşi Salih Ekşili'yi evinin balkonunda sakal tıraş ederken görüntülenmişti. Görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Eşinin sadece tıraşını değil banyo, yemek yeme gibi ihtiyaçlarını da giderdiğini belirten Zehra Ekşili aynı zamana bakacak kimsesi olmayan annesine de evini açtı. Zehra Ekşili, "İnsanlar sadece iyi günde değil, kötü günlerinde de birbirlerinin yanında olması gerek" dedi.

22 YIL BOYUNCA BAKTI

Yaklaşık 22 yıldır felçli eşine baktığını belirten Zehra Ekşili, "Eşime felçli olunca daha çok bakmak zorunda kaldım. Anneme de bakacak kimse olmayınca 4 aydır yanımda ona da bakıyorum.

Eşimin sağ tarafı felçli olduğu için tıraşını banyosunu yaptırıyorum. Yemeğini yemesinde yardımcı oluyorum. Eşler birbirinin sadece iyi gününde değil, kötü gününde de yanında olması gerek. Şimdiki gençlerin de bizim gibi olmasını istiyorum" şeklinde konuştu.

ACI HABER DÜN GELDİ

Zehra Ekşili, dün geçirdiği kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetti.

Bugün Serik ilçesi Cumalı Mahallesinde düzenlenen cenaze töreninde eşi Salih Ekşili, çocuklarının ve akrabalarının kolları arasında güçlükle gelip vefakar eşine son görevini yaptı.