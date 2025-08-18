Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Doktorlar 'imkansız' demişti... Dünyayı şaşırtan ikizlerden sürpriz görüntü

ABD’de 1990 yılında doğan ve yaşamaları imkansız olarak görülen Abby ve Brittany isimli yapışık ikizlerden biri 2021 yılında yaptığı evlilikle gündem olmuştu. Geçtiğimiz günlerde Minnesota eyaletinde bir otoparkta görülen yapışık ikizlerin bir bebeği olduğu ortaya çıktı. 

İlginç olay, ABD’nin Minnesota eyaletinde bir otoparkta geçtiğimiz günlerde yaşandı.  Doğduklarında doktorların yaşamalarını imkansız olarak gördüğü Abby ve Britanny isimli yapışık ikizler şimdi 35 yaşında. 

1996’da ABD’nin en ünlü talk şovcusu Oprah Wimprey’e konuk olup ünlenen ikiz kardeşler, hayatlarını anlatan bir televizyon programının yıldızları olarak büyük bir şöhrete kavuştular. 

EVLİLİĞİYLE GÜNDEM OLMUŞTU

İkizlerden Abby’nin 2021 yılında  ABD ordusu gazisi Josh Bowling ile hayatını birleştirmesi dikkat çekerken, sosyal medyada tartışmalara konu olmuştu. 

BEBEKLE GÖRÜNTÜLENDİLER

Farklı hayat tarzlarıyla dikkat çeken ikizler, geçtiğimiz günlerde bir otoparkta, bir bebeği arabaya yerleştirirken görüntülendi. Öğretmen olan ikizlerin bu haberi kamuoyundan sakladığı anlaşılırken, konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. 

İKİ KALPLERİ VAR, AYNI KANI PAYLAŞIYORLAR

1990’da doğan Abby ve Brittany Hensel’in anne ve babası, doktorlar yapışık ikizleri ayırmanın riskli olacağını söyleyince ameliyatı yaptırmaktan vazgeçti. 35 yıldır aynı bedende yaşayan Abby ve Brittany aynı kan akışını ve bel altındaki organları paylaşıyor. Siyam ikizlerinin iki kalpleri, dört akciğerleri ve iki mideleri var. Vücudun sağ kol ve bacağını Abby, sol kol ve bacağını ise Brittany kontrol ediyor.

