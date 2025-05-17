İsrailli milletvekili Waldiger'den soykırım çağrısı! "Herkesi öldürelim"

İsrailli milletvekili Michal Waldiger , İsrail'de aşırı sağcıların fikirlerinin güçlendiğini ve halk arasında "Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin tamamen yok edilmesi gerektiğine" dair çağrıların yaygınlaştığını söyledi.

İsrail parlamentosu Knesset'te, Ulusal Dini Parti-Dini Siyonizm milletvekili Michal Waldiger, Gazze'deki Filistinli çocukları hedef alan açıklamalarıyla büyük tepki çekti.

Soykırım çağrısından bulunan Waldiger, Gazze'de "masum kimsenin olmadığını" belirterek, "Oğlumun da önüne çıkan ve İsrail Devleti'ne zarar vermek isteyen herkesi, çocuklar dahil, öldüreceğini umuyorum" dedi.

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Knesset’teki oturum sırasında, Arap milletvekili Ahmad Tibi ile yaşanan sert tartışma, tansiyonu daha da yükseltti. Tibi'nin, Gazze'de çocukların öldürülmesini kınayan konuşmasına karşılık olarak Waldiger'in yaptığı açıklamalar, insan hakları örgütlerinden ve dünya liderlerinden büyük tepki topladı.

Uluslararası medya, bu sözleri "soykırım çağrısı" olarak nitelendirirken, sosyal medyada Waldiger'e yönelik tepkiler çığ gibi büyüdü.

UNICEF: ÇOCUKLAR SAVAŞIN TARAFI DEĞİL

Uluslararası Af Örgütü ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) başta olmak üzere birçok insan hakları kuruluşu, Waldiger’in açıklamalarını kınadı. UNICEF Sözcüsü, "Çocuklar savaşın tarafı değildir. Onlara yönelik her türlü şiddet, insanlık dışıdır ve kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Arap ülkelerinden de art arda kınamalar gelirken, Filistin yönetimi uluslararası mahkemelerde Waldiger hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

"GAZZE'DE KATLİAM SÜRÜYOR!"

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, bölgede son 24 saatte çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği bildirildi. Filistin Sağlık Bakanlığı, çoğunluğu çocuk ve kadınlardan oluşan onlarca sivilin hedef alındığını açıkladı.