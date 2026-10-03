Binlerce masumun katledilmesinden sorumlu Netanyahu, yaklaşan seçimlerde koltuğunu kaybetme korkusuyla yeni bir savaşın altyapısını hazırlıyor. Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, Gazze’deki yıkımın mimarı olan Netanyahu’nun seçimleri erteletmek amacıyla bilinçli olarak bir savaş iklimi kurguladığını söyledi.

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Gazze’de taş üstünde taş bırakmayan, sivil katliamlarıyla bölgeyi insani bir yıkıma sürükleyen Netanyahu hükümeti, bu kez kendi siyasi ikbalini korumak adına çatışmaları yayma stratejisine sarıldı.

İsrail'in Kanal 12 televizyonuna konuşan eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, "Netanyahu, seçimleri erteleyebilecek bir savaşa girmenin altyapısını hazırlıyor" dedi.

Eski başbakan, Netanyahu'nun planını anlattı: Koltuğu için yeni savaş çıkartacak

İsrail Başbakanı'nın "rahatça yalan söylediğini" belirten Barak, Netanyahu'nun daha önce söylediği "Bir ulusun hayatı, başbakanın kişisel beka yolu değildir" sözünü hatırlattı.

"GİTMESİ İÇİN HER ŞEYİ YAPMALIYIZ"

Barak, Netanyahu'ya işaret ederek, "27 Ekim'de onun dönmemek üzere iktidardan gitmesini sağlamak için elimizden geleni yapmalıyız" diye konuştu.

Eski başbakan, Netanyahu'nun planını anlattı: Koltuğu için yeni savaş çıkartacak

Eski İsrail Başbakanı Barak'ın açıklamaları, İsrail'de seçimlere bir aydan az süre kala ve güvenlik meselelerinin seçim kampanyalarında kullanılmasıyla ilgili iç tartışmaların tırmandığı bir zamanda geldi.

NETANYAHU SENARYOSUNU OYNAMAYA BAŞLADI!

Kamuoyu yoklamalarında geriye düşen Netanyahu, 27 Ekim'de yapılması planlanan genel seçimler öncesinde ülkesine yönelik bir dış saldırı hazırlığı bulunduğunu ve bu yönde işaretler olduğunu savunmuştu.

Eski başbakan, Netanyahu'nun planını anlattı: Koltuğu için yeni savaş çıkartacak

İsrail Başbakanı, saldırının kimden geleceğine ilişkin bilgi paylaşmazken muhalefet ise açıklamayı "siyasi manevra" olarak değerlendirmişti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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