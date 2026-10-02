Netanyahu'nun eski danışmanından Türkiye itirafı! "Tüm planlarımızı altüst ettiler"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun eski danışmanı Ran Baratz, Suriye'de Esad yönetiminin devrilmesinin İsrail'in çıkarına olmadığını söyledi. Türkiye'nin bölgedeki etkisine işaret eden Baratz, "Türkler Esad'ı bizim yararımıza devirmediler. Esad bizim için daha rahattı. Esad saldırgan değildi" dedi.

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun eski danışmanı Ran Baratz, Netanel Avraham'ın YouTube kanalında yayınlanan podcast programına konuk oldu.

İsrail ordusunun katliamlarının ele alındığı programda Baratz, bölgedeki askeri dengelerden Suriye'deki yeni döneme ve Türkiye'nin artan etkisine kadar birçok başlıkta değerlendirmelerde bulundu.

"ESAD'I TERCİH EDERDİK"

Baratz, Suriye'deki yönetim değişikliğinin Türkiye'nin bölgedeki konumunu güçlendirdiğini savunarak şöyle konuştu:

"Esad'ın devrilmesini sanki bizim yararımıza olmuş gibi yorumlamaları beni güldürüyor. Bu bizim başımıza gelen bir şeydi, bizimle ilgili değildi. Elbette Esad'ı çok daha fazla tercih ederdik. Türkler Hizbullah konusunda da bir hamle yapacaklar. Bu Gazze'de de yaşanıyor. Türkler şimdi Gazze'de Katar veya İran gibi olmaya başlıyor."

Ardından Esad döneminin İsrail açısından daha avantajlı olduğunu açıkça dile getiren Baratz şunları söyledi:

Türkler Esad'ı bizim yararımıza devirmediler. Esad bizim için daha rahattı. Esad saldırgan değildi ve Hizbullah için oldukça uygun bir sevkiyat kanalıydı.

İSRAİL'İN "TÜRKİYE" ENDİŞESİNİ ANLATTI

Baratz, programın ilerleyen bölümünde gelecekte İsrail açısından ortaya çıkabilecek askeri tehditleri sıralarken yeniden Türkiye'ye dikkat çekti.

Suriye'deki gelişmeleri doğrudan Türkiye'nin bölgesel etkisiyle ilişkilendiren Baratz, "Sıradaki konusunda haklısın; Suriye diyoruz ama açıkça bu Türkiye. Burada bizi endeşilendiren tehdit var" dedi.

Ahmed Şara yönetiminin Esad dönemine kıyasla Suriye üzerinde daha geniş bir kontrol sağladığını belirten Baratz, Türkiye'nin desteğinin sahadaki dengeleri değiştirdiğini savundu.

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"Şimdi Türkler, Suriye'yi dönüştürmek için çalışıyor. Esad'ın durumu farklıydı. Esad'ın eski bir ordusu, gerçekten sadık sınırlı sayıda askeri ve çok yıpranmış, eski ekipmanları vardı. Bu nedenle kağıttan kaplandılar."

Baratz, Şara'nın güçlerinin ise Türkiye'nin desteğiyle farklı bir kapasiteye ulaştığını ileri sürerek, "Türklerin verdiği, zaman zaman gelişmiş araçlara sahip nispeten küçük güçlerle... Türkler onları eğitti, her şeyi yaptı" ifadelerini kullandı.

İsrailli eski danışman, Suriye'nin askeri kapasitesindeki değişimi de İsrail açısından değerlendirdi:

"Şimdi birdenbire kağıt üzerinde tehdit olan Suriye, savaş alanında bir tehdide dönüşüyor. Bu da bizim için kaygı verici bir durum"

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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