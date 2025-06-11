Eski devlet başkanına şok! Cezası onandı... 6 yıl hapis yatacak

Eski Arjantin Devlet Başkanı Cristina Fernandez de Kirchner'e yolsuzluk davasında 6 yıl hapis cezası ve ömür boyu kamu görevlerinden men kararı verilmişti. Yüksek Mahkeme, Kirchner'e verilen cezayı oy birliğiyle kabul etti.

Arjantin Yüksek Mahkemesi, oy birliğiyle Kirchner'in avukatlarının itirazını reddetti ve eski devlet başkanına yolsuzluk davasından verilen 6 yıl hapis cezasını onadı.

Ömür boyu kamu görevlerinden de men edilen 72 yaşındaki Kirchner, kararla ilgili "Siyasi ve yargısal bir cadı avı" açıklamasını yaptı.

​​​​​​​Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei ise sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda kararı memnuniyetle karşıladığını ve dokunulmazlık devrinin sona erdiğini ifade etti.

CEZASINI EVDE TAMAMLAYABİLİR

Bu arada, başta başkent Buenos Aires olmak üzere birçok kentte toplanan onlarca Kirchner yanlısı kararı protesto etti ve eski devlet başkanına destek verdi. Arjantin basınında çıkan haberlerde, Kirchner'in cezasını evde tamamlayabileceği ve son kararı yerel mahkemenin vereceği bilgisi paylaşıldı.

NE OLMUŞTU?

Ülkeyi 2007-2015 yılları arasında yöneten Kirchner, hakkındaki yolsuzluk davasında 6 yıl hapis cezası almıştı. Eski Arjantin Devlet Başkanı ve bir önceki dönemin Devlet Başkan Yardımcısı Cristina Fernandez de Kirchner, Aralık 2022'de, yargılandığı yolsuzluk davasında 6 yıl hapis ile kalıcı olarak kamu görevinden men cezasına çarptırılmıştı.

Hakim Jorge Gorini'nin okuduğu kararda, ülkeyi 2007-2015 yıllarında yöneten Kirchner, Santa Cruz eyaletindeki yol yapım ihalelerini yasa dışı yollardan iş insanı Lazaro Baez'e vermekten suçlu bulunmuştu. Böylece Arjantin tarihinde ilk kez, görevi başındaki bir devlet başkan yardımcısı, yolsuzluktan yargılanarak ceza almıştı.

Hakkında açılan yolsuzluk davalarını siyasi baskı olarak değerlendiren ve suçlamaları reddeden Kirchner, 29 Kasım 2022'de son savunmasını yaptığı duruşmada, cezasının çoktan hazırlandığını savunmuş ve mahkemeyi "idam mangasına" benzetmişti. Kirchner'in 12 yıl hapis cezası istemiyle yargılandığı "Yollar İdaresi davası", Mayıs 2019'da başlamıştı.

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