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Eski FBI ajanı Trump'a yapılan suikasttaki mermiyi değerlendirdi! Havada yer değişimi yaşandı mı?

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Eski FBI ajanı Trump&#039;a yapılan suikasttaki mermiyi değerlendirdi! Havada yer değişimi yaşandı mı?

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Emekli ABD Federal Soruşturma Bürosu ajanı Michael Harrigan, Trump'a yapılan suikastın fotoğraflarında merminin göründüğü bir anı yakaladı. Harrigan, mermiye göre yaptığı değerlendirmeyle dikkat çekti.

Cumhuriyetçi Partiden başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Trump, Pensilvanya'daki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Sağ kulağından yaralanan Trump’ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirilmişti.

Eski FBI ajanı Trump'a yapılan suikasttaki mermiyi değerlendirdi! Havada yer değişimi yaşandı mı? - 1. Resim

TRUMP'I YARALAYAN MERMİYİ BÖYLE YORUMLADI

Emekli ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ajanı Michael Harrigan, eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik suikast girişiminde fotoğraflanan merminin ilerleyiş anına ilişkin, "Merminin kulağın içinden geçmesi için açı biraz düşük görünüyor ancak silahlı kişinin birkaç el ateş etmesi durumunda bu imkansız değil." dedi.

FBI'da 22 yıl çalışan emekli ajan Harrigan, New York Times'a, gazetenin deneyimli foto muhabiri Moug Mills'in çektiği, Trump'ı sağ kulağından yaralayan merminin görüntüsünün yer aldığı fotoğrafla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Mills'in fotoğraflarını inceleyen Harrigan, "Mermiden dolayı havada yer değişimi yaşandığı görülüyor. Merminin kulağın içinden geçmesi için açı biraz düşük görünüyor ancak silahlı kişinin birkaç el ateş etmesi durumunda bu imkansız değil. Fotoğrafta mermi hızla ilerliyor." dedi.

Eski FBI ajanı Trump'a yapılan suikasttaki mermiyi değerlendirdi! Havada yer değişimi yaşandı mı? - 2. Resim

"AR-15 TİPİ YARI OTOMATİK BİR SİLAH KULLANDIYSA..."

Diğer önemli faktörün silahtan çıkan merminin hızı olduğunu belirten Harrigan, "Saldırgan AR-15 tipi yarı otomatik bir silah kullandıysa bu silahların mermileri genellikle 223 kalibre veya 5,56 milimetre olur. Mermi saniyede 3200 fit hızla seyahat eder." diye konuştu.

Harrigan, "Tüm bu koşullar göz önüne alındığında merminin havada süzülüşünü görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Mills'in çektiği fotoğrafın, merminin havada nasıl ilerlediğini gösterdiğini aktaran Harrigan, böyle bir anın milyonda bir yakalandığını kaydetti.

Eski FBI ajanı Trump'a yapılan suikasttaki mermiyi değerlendirdi! Havada yer değişimi yaşandı mı? - 3. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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