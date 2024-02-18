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    Eski YouTube CEO Susan Wojcicki'nin oğlu ölü bulundu

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Eski YouTube CEO Susan Wojcicki&#039;nin oğlu ölü bulundu

    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Eski YouTube CEO'su Susan Wojcicki'nin 19 yaşındaki oğlu Marco Troper, üniversite yurdunda ölü bulundu.

    2014-2023 yılları arasında Youtube'daki CEO'luk görevinden ayrılan Susan Wojcicki'nin oğlu Marco Troper, 19 yaşında hayatını kaybetti.

    Polis kaynakları ölüm nedenini henüz açıklamazken, Troper'ın büyükannesi Esther Wojcicki, ailenin gencin aşırı dozda uyuşturucudan öldüğüne inandığını söyledi.

    Torunu için 'sevgi dolu' ve 'matematik dehası' ifadelerini kullanan büyükanne, "Bir ilaç yuttu ve içinde ne olduğunu bilmiyoruz. Bildiğimiz bir şey var, bu bir uyuşturucuydu" ifadelerini kullandı.

    ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) istatistiklerine göre, aşırı dozda uyuşturucudan ölümlerin ülke genelinde son 12 ayda önceki yıla göre yüzde 2,1 daha yüksek olacağı tahmin ediliyor.

    ANNESİ GEÇEN YIL YOUTUBE'DAN İSTİFA ETMİŞTİ

    Öte yandan, 2014 yılından beri Youtube CEO'luğu görevini sürdüren Susan Wojcicki, 17 Şubat 2023'te görevinden ayrılmıştı.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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