‘EU Reporter’ yazdı, Avrupa Komisyonu duyurdu: Türk zeytinyağı dünya pazarında artık koruma altında

"Mut Zeytinyağı", Avrupa pazarında artık resmî coğrafi işaretle korunacak.

MİKROKLİMA, TARİH VE KALİTE AYNI ŞİŞEDE

AB Komisyonu’nun duyurusunda, Mut bölgesinin özel mikro iklimi ve yüzyıllardır süregelen üretim kültürüne vurgu yapıldı. Ürün, yüksek meyvemsilik, dengeli acılık ve aromatik yoğunluğuyla öne çıkıyor.

Avrupa Komisyonu açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"'Mut Zeytinyağı', Türkiye'nin güneydoğusundaki 'Mut Bölgesi' olarak bilinen bölgede üretilen sızma zeytinyağıdır. Yüksek düzeyde meyvemsilik, acılık ve keskinliğe sahiptir."

Erken hasat yağlarda "yeşil badem, kır çiçekleri ve taze çimen", geç hasatta ise "muz, tatlı badem ve çiçeksi notalar" baskın. Söz konusu farklılık, sadece iklimin değil, yörenin orjinal zeytin çeşidinin de katkısıyla oluşmakta.

37. TESCİLLİ ÜRÜN: MERSİN'İN GURURU AVRUPA'DA

Türkiye’den AB tescili alan ürün sayısı her geçen yıl artıyor. Mut Zeytinyağı, Mersin’in 37. coğrafi işaretli ürünü olarak kayıtlara geçti. Yörede 300 bin dekar alanda 20 milyon zeytin ağacı bulunuyor. Bu üretim alanı, Türkiye’nin toplam zeytinyağı üretiminin yaklaşık %20’sini karşılıyor.

Mersin Kadın Girişimciler Kurulu üyesi Zin Zade, bu başarının yıllardır süren emeğin sonucu olduğunu belirtti:

"Hiçbir tarım ilacı kullanmadan üretiyoruz. Anıt ağaçlarımız dahi ürün veriyor. Zeytinimiz artık dünya pazarında yerini alıyor."

1300 YAŞINDAKİ ANIT AĞAÇ DA KORUMA ALTINDA

Bölgedeki en dikkat çeken simgelerden biri de, yaşının 1300’ün üzerinde olduğu belirtilen anıt zeytin ağacı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla koruma altına alınan bu ağaç, her yıl ürün vermeye devam ediyor. Yerli halk için hem tarih hem bereket sembolü olan ağaç, şimdi Avrupa tescilli ürünün de doğal bir tanığı.

EAMBROSİA LİSTESİNDE TÜRKİYE'DEN YENİ BİR LEZZET

Mut Zeytinyağı’, Avrupa Komisyonu’nun eAmbrosia veri tabanına eklenen 3.670’inci korumalı ürün oldu.

Avrupa Komisyonu, Mersin'in Mut ilçesinde üretilen zeytinyağını resmen tanıdı. "Mut Zeytinyağı", Avrupa Birliği'nin Korunan Menşe Adı (PDO) siciline eklendi. Uluslararası tescil, Türkiye'nin gıda ürünleri konusundaki küresel değerine yeni bir halka daha ekledi.

Türkiye'nin AB'den coğrafi işaret tescili alan ürünleri şunlar:

"Gaziantep baklavası, Aydın inciri, Malatya kayısısı, Aydın kestanesi, Milas zeytinyağı, Bayramiç beyazı, Taşköprü sarımsağı, Giresun tombul fındığı, Antakya künefesi, Suruç narı, Çağlayancerit cevizi, Gemlik zeytini, Edremit zeytinyağı, Milas yağlı zeytini, Ayaş domatesi, Maraş tarhanası, Edremit Körfezi yeşil çizik zeytini, Ezine peyniri, Safranbolu safranı, Aydın memecik zeytinyağı, Araban sarımsağı, Osmaniye yer fıstığı, Bingöl balı, Bursa şeftalisi, Hüyük çileği, Bursa siyah inciri, Söke pamuğu, Manisa mesir macunu, Gaziantep menengiç kahvesi, Silifke yoğurdu, Aydın memecik zeytini, Erzincan tulum peyniri, Aydın çam fıstığı, Afyon pastırması, Afyon sucuğu, Gaziantep fıstık ezmesi, Mut zeytinyağı, Kırkağaç kavunu."