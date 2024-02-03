Evin garajında eski nükleer füze bulundu

ABD'de Washington polis, ihbar üzerine gittiği evin garajında eski ve paslı nükleer füze buldu.

ABD'nin başkenti Washington'da hayrete düşüren bir olay yaşandı. ABD Hava Kuvvetleri Ulusal Müzesi'ne füze bağışlamak isteyen bir şahsın telefonu üzerine ekipler harekete geçti.

POLİS FARK ETTİ

Polis eve gittiğinde bahçece atıl durumdaki roketin aslında nükleer füze olduğunu tespit etti. Füzenin eski adının MB-1 olduğu, Douglas AIR-2 Genie tipi olduğu, nükleer savaş başlığı taşımak üzere tasarlanmış, havadan havaya güdümsüz bir roket olduğu belirtildi.

ÖLEN KOMŞUSUNDAN ALMIŞ

Polis, herhangi bir savaş başlığı takılı olmadığı için füzenin tehlike arz etmediğini aktardı. Füzenin sahibi, polise roketi ölen bir komşusundan aldığını söyledi. Seattle Times'a göre roket, Soğuk Savaş sırasında ABD ve Kanada tarafından kullanıldı. İlk ve son kez 1957'de ateşlenen roketin üretimi, 1962'de sona erdi.