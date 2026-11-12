F-35'lerde 'kayıp parça' krizi! Değeri 2,5 milyar doları bulabilir

ABD Hükümet Hesap Verebilirlik Ofisi (GAO), Pentagon'un F-35 savaş uçaklarına ait yedek parça envanterinde ciddi kayıt sorunları yaşadığını ortaya koydu. Yaklaşık 2,5 milyar dolar değerinde olabileceği belirtilen 17 bin parçanın sistemde kayıtlı olmadığı, daha önce kaybolduğu bildirilen 1 milyondan fazla parçanın akıbetinin ise hâlâ belirlenemediği açıklandı.

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ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) F-35 savaş uçaklarına ait yedek parçaların takibinde yaşadığı sorunlar yeniden gündeme geldi. Pentagon'un F-35 programındaki yedek parça kayıtlarını inceleyen Hükümet Hesap Verebilirlik Ofisi (GAO), envanter yönetiminde yıllardır devam eden eksikliklerin giderilemediğine dikkat çekti.

Rapora göre ABD Hava Kuvvetleri ve Deniz Piyadelerinin yanı sıra uluslararası kullanıcıların da yararlandığı ortak F-35 yedek parça envanterinde, Mart 2026 itibarıyla yaklaşık 31 milyar dolar değerinde 26 milyon parça bulunuyor. Ancak bunların dışında kalan yaklaşık 17 bin parçanın Pentagon'un kayıt sisteminde yer almadığı tespit edildi.

2019'dan bu yana yapılan denetimlerde benzer sorunların tekrarlandığına işaret edilen raporda, Savunma Bakanlığının F-35 parçalarının takibinde hesap verebilirliği sağlama ve sürdürme konusunda çok sınırlı ilerleme kaydettiği vurgulandı. Pentagon'un mevcut kayıtlarının güncelliğini yitirdiği, hatalı ve eksik bilgiler içerdiği kaydedildi.

MİLYONLARCA PARÇANIN AKIBETİ BELİRSİZ

GAO'nun 2023 yılında yayımladığı önceki bir raporda da F-35 programının ana yüklenicilerinden birinin, 2018-2022 yılları arasında 85 milyon dolardan fazla değere sahip 1 milyondan fazla yedek parçanın takibini kaybettiği ortaya konulmuştu. Son raporda, söz konusu parçaların akıbetinin henüz belirlenemediği bildirildi.

Envanter kayıtlarındaki başka tutarsızlıklar da raporda yer aldı. Aralık 2025 tarihli veri setinde bulunan kayıtların yaklaşık yüzde 6'sında F-35 parçalarının değerinin 0,01 dolar veya daha düşük gösterildiği belirtildi. GAO, bu durumun veri giriş hatalarına işaret edebileceğini kaydetti.

Raporda, mevcut kayıt sisteminin yedek parça takibi ve mali raporlama açısından güvenilir olmadığına dikkat çekildi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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