Pentagon'da kriz! Trump'tan görevden alınan generale: "Başı dertte"

ABD Başkanı Donald Trump, Pentagon'da görev yapan Korgeneral Brett Sylvia'nın 'gizli bilgileri sızdırdığı' gerekçesiyle görevden alındığını söyledi.

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ABD Başkanı Donald Trump, Pentagon'da Strateji, Planlar ve Politika Direktörlüğü görevini yürüten Korgeneral Brett Sylvia'nın gizli bilgileri sızdırdığı gerekçesiyle görevden alındığını açıkladı.

Trump, 3 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimleri kapsamında Cumhuriyetçi Parti mitingine katılmak üzere Washington'dan ayrılırken gazetecilerin sorularını cevapladı. Savunma Bakanı Pete Hegseth'in Sylvia'yı görevden aldığına ilişkin gelişmelerin sorulması üzerine Trump, Sylvia'nın Pentagon'daki gizli bilgileri sızdırdığını öne sürdü.

Trump, "Korgeneral Sylvia, Pentagon'daki gizli bilgileri sızdırdı. Başı dertte" ifadelerini kullandı.

Bilgi sızdıranlara karşı harekete geçtiklerini belirten Trump, Sylvia'nın ciddi ve uzun vadeli sorunlarla karşı karşıya kalacağını söyledi.

HEGSETH'E DESTEK VERDİ

Trump, Kongre'deki Demokratların ara seçimlerde çoğunluğu kazanmaları durumunda Savunma Bakanı Pete Hegseth'i görevden almayı planladıklarına ilişkin değerlendirmeleri de eleştirdi.

Hegseth'in görevini başarılı şekilde yürüttüğünü savunan Trump, kendisine yönelik görevden alma tartışmalarını “korkunç” olarak nitelendirdi. Trump, Hegseth'in uzun yıllardır görevini en iyi yapan isimlerden biri olduğunu düşündüğünü ifade etti.

BREZİLYA'DAKİ SEÇİMLERİ DE YORUMLADI

Brezilya’daki seçimlere ilişkin de konuşan Trump, seçimlerde taraf tutmadığını belirtti. Ancak ülkede yaşananları “rezalet” olarak nitelendiren Trump, Brezilya piyasalarının durumuna dikkat çekerek piyasaların adeta çöktüğünü savundu.

Trump, yaşananların Brezilya açısından son derece utanç verici olduğunu ifade ederken, devlet başkanlığı seçimlerini kazanan Luiz Inácio Lula da Silva’yı arayacağını da söyledi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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