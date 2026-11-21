Meksika'da FBI'ın en çok aranan 10 firari listesinde bulunan uyuşturucu karteli lideri Fausto Isidro Meza-Flores, ABD'nin desteğiyle düzenlenen operasyonla yakalandı. Sinaloa eyaletindeki operasyonun ardından güvenlik güçleri ile silahlı gruplar arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. Silah sesleri nedeniyle bir beyzbol karşılaşması yarıda kalırken, oyuncular ve taraftarlar stadyumdan kaçtı.

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Meksika ordusu, ABD Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) en çok aranan 10 firari listesinde yer alan ve "El Chapo Isidro" lakabıyla tanınan uyuşturucu karteli lideri Fausto Isidro Meza-Flores'i yakaladı.

CNN'in haberine göre, Meksika Savunma Bakanlığı, Sinaloa eyaletinin Guasave bölgesinde faaliyet gösteren Meza-Flores suç örgütünün (Los Mazatlecos) liderinin ABD'li yetkililerin desteğiyle gözaltına alındığını duyurdu.

Bakanlık, operasyonun seçkin askerî birlikler tarafından gizlilik ve baskın unsurları kullanılarak gerçekleştirildiğini açıkladı. Meza-Flores'in yakalanmasının ardından başkent Mexico City'ye götürüldüğü bildirildi.

Fausto Isidro Meza-Flores (El Chapo Isidro)

OPERASYONUN ARDINDAN ŞİDDETLİ ÇATIŞMALAR ÇIKTI

Meza-Flores'in yakalanması sırasında Meksika ordusu ile silahlı gruplar arasında çatışmalar yaşandı.

Meksika Savunma Bakanlığı, operasyonun başlamasıyla güvenlik güçlerinin silahlı ve patlayıcılı saldırıya uğradığını açıkladı.

Silahlı grupların, operasyonun gerçekleştirildiği bölgenin yakınındaki çeşitli yerleşim yerlerinde yolları barikatlarla kapattığı belirtildi.

CNN tarafından doğrulanan görüntülerde, Meksika güvenlik güçlerine ait olduğu değerlendirilen helikopterlerin Guasave üzerinde uçarken yere doğru yoğun ateş açtığı görüldü.

Yerel yetkililer de kentte federal güvenlik personeline yönelik saldırı düzenlendiğini doğruladı.

SİLAH SESLERİ STADYUMDA PANİĞE NEDEN OLDU

Çatışmalar sırasında Guasave'deki Kuroda Park Stadyumu'nda oynanan beyzbol karşılaşması da yarıda kaldı.

Venados de Mazatlán ile Algodoneros de Guasave takımları arasında oynanan maç sırasında dışarıdan yoğun silah sesleri duyuldu.

CNN'in konumunu doğruladığı görüntülerde, taraftarların tribünlerden kaçmaya çalıştığı ve bazı kişilerin bariyerleri aşarak güvenli alanlara ulaşmaya çalıştığı görüldü.

Görüntülerde bir kişinin "Yere yatın, eğilin!" diye bağırdığı, panik sırasında bir bebeğin ağlama seslerinin duyulduğu aktarıldı.

Maçın resmî yayınında ise oyuncuların sahayı terk ettiği görüldü.

FBIın en çok arananlar listesindeki kartel lideri yakalandı: Çatışma çıktı, maç yarıda kaldı

CANLI YAYINDA 'ULUSAL GÜVENLİK OLAYI' ANONSU

Karşılaşmanın spikerleri, stadyum çevresindeki gelişmeler nedeniyle müsabakanın durdurulduğunu duyurdu.

Yayında, saha dışında bir olay yaşandığı ve karşılaşmanın askıya alındığı belirtilirken, ulusal güvenlikle ilgili bir durumun söz konusu olduğu ifade edildi.

Spikerler, yaşananların ardından yayına ara verilmesinin daha uygun olacağını söyledi.

SİLAHLI GRUPLAR YOLLARI KAPATTI

CNN'e konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir Guasave sakini, çatışmalar sırasında bazı özel hastanelerin silahlı kişiler tarafından kontrol altına alındığını öne sürdü.

Bölgedeki marketler ve akaryakıt istasyonları dahil bazı işletmelerin ateşe verildiğini iddia eden görgü tanığı, güvenlik gerekçesiyle kepenklerini erken kapatan dükkânlardan birine sığınmak zorunda kaldığını anlattı.

Görgü tanığı, bulunduğu yerin birkaç metre yakınından ağır silahlı kişilerin bulunduğu bir konvoyun ateş açarak geçtiğini söyledi.

FBIın en çok arananlar listesindeki kartel lideri yakalandı: Çatışma çıktı, maç yarıda kaldı

HALKA 'EVLERİNİZDEN ÇIKMAYIN' UYARISI

Çatışmaların ardından Sinaloa eyalet yönetimi, Guasave'de yaşayan vatandaşlara evlerinde kalmaları ve kara yollarını kullanmamaları çağrısında bulundu.

Yetkililer, bölgede güvenliğin yeniden sağlanması amacıyla kurumlar arası koordinasyonla operasyon başlatıldığını bildirdi.

Güvenlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından kamuoyuna yeni bilgi verileceği belirtildi.

FBI YAKALANMASI İÇİN 5 MİLYON DOLAR ÖDÜL KOYMUŞTU

Fausto Isidro Meza-Flores, ABD'ye büyük miktarlarda eroin, metamfetamin, kokain, fentanil ve esrar sokulması ile dağıtımından sorumlu olduğu iddiasıyla aranıyordu.

FBI, en çok aranan 10 firari arasında yer alan Meza-Flores'in yakalanmasını sağlayacak bilgiler için 5 milyon dolar ödül vadetmişti.

Meza-Flores hakkında ABD'de 2012 yılında uyuşturucu kaçakçılığı, 2019 yılında ise uyuşturucu ticareti ve silah bulundurma suçlamalarıyla iddianameler hazırlanmıştı.

Joaquín "El Chapo" Guzmán

ABD Hazine Bakanlığının 2013 tarihli açıklamasında da Meza-Flores örgütünün, dönemin Sinaloa Karteli lideri Joaquín "El Chapo" Guzmán'ın örgütüyle son derece şiddetli bir bölge hâkimiyeti mücadelesine girdiği belirtilmişti.

Guzmán, ABD'de cezaevinde bulunuyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : DOĞUKAN AKGÜN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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