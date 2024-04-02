Feci kaza! Kamyon okuldan çıkan öğrencilerin arasına daldı, ölü ve yaralılar var

Irak’ın Basra kentinde korkunç bir olay yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon öğrencilerin arasına daldı. Kazada 6 çocuk öldü, 16 çocuk yaralandı.

Irak’ın güneyindeki Basra’da kentinde aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon şoförü, okuldan çıkan öğrencilerin arasında daldı.

6 ÖĞRENCİ ÖLDÜ, 16 ÖĞRENCİ YARALI

Irak Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kazada 6 öğrencinin hayatını kaybettiği, 16 öğrencinin de yaralandığı aktarıldı.

FREN ARIZASI İDDİASI!

Olayla ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kazaya neden olan kamyon şoförünün gözaltına alındığı bildirildi. Açıklamada, sürücünün fren arızası nedeniyle aracın kontrolünü kaybettiğini iddia ettiği kaydedildi.