Festival kabusa dönüştü! Alev saçan boğa seyirciyi böyle savurdu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İspanya'nın Alfafar kasabasında düzenlenen bir festivalde, boynuzlarına meşale bağlanan bir boğa, kışkırtılması üzerine bir adama saldırdı. O anlar saniye saniye kaydedilirken adam ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. 

İspanya'nın Alfafar kasabasında düzenlenen bir festival korku dolu anlara sahne oldu. Boynuzlarına bağlanmış meşalelerle alevler saçan bir boğa, herkesin gözü önünde bir adama saldırdı.

NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Dehşete düşüren anlar saniye saniye kameralara yansırken görüntülerde, adamın elinde içeceğiyle birlikte, diğer katılımcılarla boğayı kışkırtmaya çalıştığı görülüyor. Öfkelenen boğa bir anda adama saldırıyor. O sırada neye uğradığını şaşıran adam ise güvenlik bariyerlerinden atlamaya çalışsa da başarılı olamıyor ve yere savruluyor. 

HIZINI ALAMAYAN HAYVAN KABUSU YAŞATTI

Hızını alamayan hayvan yerdeki adama saldırmaya devam ederken boynuzlarındaki meşalelerden de kıvılcımlar saçılmaya devam ediyor. Uzun uğraşlar sonucu boğadan kurtulan adam güvenli bir yere geçmeyi başarıyor.

Olayda ağır yaralanan adam hastaneye kaldırılırken, görüntüler de sosyal medyada binlerce kez tıklandı. 

