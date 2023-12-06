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Filipinler'de korkunç kaza! Otobüs uçurumdan yuvarlandı...17 ölü, 11 yaralı

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Editör: Gizem Külçü / Kaynak: Anadolu Ajansı
Filipinler&#039;de korkunç kaza! Otobüs uçurumdan yuvarlandı...17 ölü, 11 yaralı
Filipinler, Kaza, Otobüs, Haber

Filipinler'de bir yolcu otobüsü, "Ölüm Virajı" olarak bilinen bölgede uçurumdan yuvarlandı. Feci kazada 17 yolcu hayatını kaybederken 11 kişi de yaralanarak bölgedeki hastaneye kaldırıldı.

Filipinlerin Antique bölgesinde bir yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu 17 kişi hayatını kaybetti, 7'si ağır 11 kişi yaralandı.

Channel News Asia (CNA) televizyonunun haberine göre, Bölge Valisi Rhodora Cadiao, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yolcu otobüsünün freninin boşalması sonucu 30 metrelik uçurumdan yuvarlandığını söyledi.

17 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Cadiao, ilk belirlemelere göre otobüsteki 17 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin ise yaralı olarak bölgedeki bir hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

Yaralılardan 7'sinin durumunun ağır olduğunu belirten Cadiao, Culasi beldesine yolcu taşıyan otobüsün virajlı yolda arıza yaptığını ve freninin tutmaması sonucu uçuruma yuvarlandığını ifade etti.

ÖLÜM VİRAJI OLARAK BİLİNİYOR

Cadiao, kazanın yaşandığı bölgenin "ölüm virajı" olarak bilindiğini ve yakın dönemde başka bir otobüs kazasının da yaşandığını hatırlattı. Yaralıların götürüldüğü hastaneyi ziyaret ettiğini kaydeden Cadiao, hükümetin tedavi ve cenaze masrafları için ailelere her türlü desteği vereceğini sözlerine ekledi.

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