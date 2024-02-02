Filipinler'de sel sonucu toprak kayması: 6 ölü, bir kişi kayıp

Filipinleri sel götürüyor... Hafta sonundan bu yana etkili olan şiddetli yağışlar sonrası yaşanan sel ve toprak kayması sonucu can kayıpları yaşanıyor. Hükümetten gelen açıklamaya göre 6 kişi hayatını kaybederken bir kişi henüz bulunamadı.

Filipinler'de şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 6 kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise kayboldu.

FİLİPİNLER'DE TOPRAK KAYMALARI CAN ALIYOR

Filipinler'in en büyük 2. adası Mindanao başta olmak üzere ülkenin farklı kesimlerinde hafta sonundan bu yana etkili olan şiddetli yağışlar, sel ve toprak kaymalarına yol açtı.

Yerel makamlardan yapılan açıklamada, adaya bağlı Davao de Oro bölgesinde meydana gelen sel ve toprak kaymalarında en az 6 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin kayıp olarak kayıtlara geçtiği, arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü duyuruldu.

Pazar gününden bu yana 23 toprak kaymasının yaşandığı Maragusan belediyesinin felaketten en fazla etkilenen bölge olduğu aktarıldı. Bölgedeki köylerde yaşayan 10 bin 100 kişinin sel ve toprak kaymaları nedeniyle evlerinden tahliye edildiği belirtildi. Agusan del Sur ilindeki Bunawan ve Veruela belediyelerinde ise yaklaşık 5 bin kişinin tahliye merkezlerine sığındığı kaydedildi.