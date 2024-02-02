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    • Filipinler'de sel sonucu toprak kayması: 6 ölü, bir kişi kayıp

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Filipinler&#039;de sel sonucu toprak kayması: 6 ölü, bir kişi kayıp
    Sel, Toprak Kayması, Haber

    Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Filipinleri sel götürüyor... Hafta sonundan bu yana etkili olan şiddetli yağışlar sonrası yaşanan sel ve toprak kayması sonucu can kayıpları yaşanıyor. Hükümetten gelen açıklamaya göre 6 kişi hayatını kaybederken bir kişi henüz bulunamadı.

    Filipinler'de şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 6 kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise kayboldu.

    Filipinler'de sel sonucu toprak kayması: 6 ölü, bir kişi kayıp

    FİLİPİNLER'DE TOPRAK KAYMALARI CAN ALIYOR

    Filipinler'in en büyük 2. adası Mindanao başta olmak üzere ülkenin farklı kesimlerinde hafta sonundan bu yana etkili olan şiddetli yağışlar, sel ve toprak kaymalarına yol açtı.

    Filipinler'de sel sonucu toprak kayması: 6 ölü, bir kişi kayıp

    Yerel makamlardan yapılan açıklamada, adaya bağlı Davao de Oro bölgesinde meydana gelen sel ve toprak kaymalarında en az 6 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin kayıp olarak kayıtlara geçtiği, arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü duyuruldu.

    Filipinler'de sel sonucu toprak kayması: 6 ölü, bir kişi kayıp

    Pazar gününden bu yana 23 toprak kaymasının yaşandığı Maragusan belediyesinin felaketten en fazla etkilenen bölge olduğu aktarıldı. Bölgedeki köylerde yaşayan 10 bin 100 kişinin sel ve toprak kaymaları nedeniyle evlerinden tahliye edildiği belirtildi. Agusan del Sur ilindeki Bunawan ve Veruela belediyelerinde ise yaklaşık 5 bin kişinin tahliye merkezlerine sığındığı kaydedildi.

    Filipinler'de sel sonucu toprak kayması: 6 ölü, bir kişi kayıp

    Filipinler'de sel sonucu toprak kayması: 6 ölü, bir kişi kayıp

    Filipinler'de sel sonucu toprak kayması: 6 ölü, bir kişi kayıp

    Filipinler'de sel sonucu toprak kayması: 6 ölü, bir kişi kayıp

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    SelToprak Kayması
    Haberler > Dünya > Filipinler'de sel sonucu toprak kayması: 6 ölü, bir kişi kayıp
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